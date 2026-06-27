Silivri'de 29 ve 30 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintisi

Silivri'de elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında 29 ve 30 Haziran 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiler, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında farklı mahallelerde belirlenen saatler arasında uygulanacak.

29 Haziran'da iki mahallede kesinti

29 Haziran Pazartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Gümüşyaka Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi (TM) bakımı, Alipaşa ile Bekirli mahallelerinde ise kapsamlı havai hat bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Çok sayıda cadde ve sokak planlı kesintiden etkilenecek.

30 Haziran'da kapsam genişliyor

30 Haziran Salı günü de saat 09.00 ile 17.00 arasında Silivri'nin farklı mahallelerinde bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.

Planlı kesintilerin uygulanacağı mahalleler şöyle:

Gümüşyaka: Kapsamlı trafo merkezi bakımı.

Büyük Kılıçlı ve Büyük Çavuşlu: Kapsamlı havai hat bakım çalışmaları.

Fener: Altyapı kuruluşlarının deplase çalışmaları.

Kadıköy, Kavaklı ve Ortaköy: Önleyici bakım çalışmaları.

Çeltik: SCADA/OSOS yatırım çalışmaları.

Öte yandan Yeni Mahalle'de ise abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi 09.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, planlı çalışmaların belirtilen saatlerden önce tamamlanması halinde bölgelere yeniden enerji verilebileceğini, olası değişikliklere karşı vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi. Elektrikle çalışan cihazların korunması ve günlük planlamaların kesinti saatleri dikkate alınarak yapılması tavsiye edildi.