Silivri'de 3.6 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaptığı açıklamada depremin ardından Afet ve Koordinasyon Merkezi aracılığıyla gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Başkan Balcıoğlu, “Depremi hisseden ve etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

AFAD verilerine göre, deprem ilçede kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Belediye ekipleri, olası olumsuzluklara karşı sahada hazır bekletiliyor.

Yetkililer, vatandaşları soğukkanlı olmaya ve resmi açıklamaları takip etmeye davet etti.