Silivri'de 3-9 Mart Tarihleri Arasında Yoğun Denetim

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 13 bin 894 kişi GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasından geçirildi. Bu süreçte 24 aranan şahıs yakalanırken, 68 kişi ise yoklama kaçağı olarak tespit edildi. Ayrıca, 2 bin 771 araç kontrol edildi ve 15 araç gözaltı sayısına ulaşıldı. Denetimlerde 3 silah ele geçirilirken, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve vb. maddeler de tespit edilerek el konuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan denetimlerde ise 9 bin 53 şahıs sorgulanırken, 6 bin 267 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde 54 aranan şahıs yakalandı ve 28 tutuklu şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, 201 yoklama kaçağı tespit edilirken, 7 gözaltı sayısına ulaşıldı. Jandarma ekipleri, 5 yabancı uyruklu şahsı da tespit ederek gerekli işlemleri başlattı.

Silivri Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede huzur ve güven ortamının devamlılığı için denetimlerin aralıksız süreceği belirtilirken, vatandaşların da bu tür çalışmalara destek vermesi çağrısında bulunuldu. Yetkililer, asayişin sağlanması adına tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

