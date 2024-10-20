Silivri'de 3. Geleneksel 'Kirvem AK Parti' Toplu Sünnet Şöleni Gerçekleşti

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Kirvem AK Parti Toplu Sünnet Şöleni, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Şölende, sünnet olan çocuklar ve aileleri bu anlamlı günün sevincini birlikte paylaştı. AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Pamuk, çocukların yüzlerindeki mutluluğun ve ailelerin dualarının, bu tür etkinliklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “Bugün çocuklarımızın ve değerli ailelerimizin bu özel anlarına tanıklık etmekten büyük onur duyduk. Toplumsal dayanışmamızın ve paylaşma kültürümüzün gücünü bir kez daha gördük. Bu coşkulu gün, bizlere daha nice güzel etkinliklerde buluşma motivasyonu veriyor” dedi.

Şölende emeği geçen Sosyal Politikalar Birim Başkanı Ayfer Uçar Dağgül, Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri de tebrik edildi. Pamuk, etkinliğe katılan tüm ailelere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek dileğinde bulunarak, bu güzel anların daha da çoğalmasını temenni etti.