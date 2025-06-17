Silivri'de 3 Gün Boyunca Elektrikler Olmayacak!

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşayan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. BEDAŞ, 18, 19 ve 20 Haziran 2025 tarihlerinde ilçenin çok sayıda mahallesini etkileyecek planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan kesintiler, sabah 09:00'da başlayıp akşam 17:00'a kadar devam edecek. İşte 3 günlük kesinti takvimi ve etkilenecek bölgelerin tam listesi...

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına önlem almaları büyük önem taşıyor. Elektrikli cihazların fişten çekilmesi ve acil durumlar için hazırlıklı olunması tavsiye ediliyor. BEDAŞ yetkilileri, çalışmaların daha kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

18 Haziran 2025, Çarşamba Günü Kesinti Programı (09:00 - 17:00)

18 Haziran'da yapılacak çalışmalar nedeniyle Silivri'nin 4 farklı bölgesinde elektrik verilemeyecek.

Gerekçe: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Fevzipaşa Mahallesi: Hakimbey Sokak, Yürek Sokak, Söğüt Caddesi.

Gerekçe: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Bekirli Mahallesi: Akıncık, Ayvaz, Bahçedere, Cami Kuyusu, Gecekuşu, Kuru, Sever, Talip Çıkmazı, Tersane, Umuç, Çakıllı, Çakırbey Çıkmazı, Çatalca, Ünlü Çıkmazı, İncirli Sokakları.

Fener Mahallesi: Gökun, Sanatsever, Uluşahin, Uğur Bıçaker, Yengi Sokakları.

Kurfallı Mahallesi: Akyel, Aydoğmuş Çıkmazı, Ayhan, Büyükağaç Çıkmazı, Birgül, Cami, Değirmen Bayırı, Diylik Köprü Çıkmazı, Emir Külal, Ferda Çıkmazı, Fetva, Fındıkzade Çıkmazı, Kale, Kavis, Koruçeşme, Kumburgaz, Mürekkep, Rasathane, Safranbolu, Sancaktar, Serdar, Sıhhiye, Süleymaniye, Tarla Çıkmazı, Tepki, Uğur Bıçaker, Vatandaşlık, Üçgözlü, Şennur Sokakları.

Gerekçe: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Büyük Çavuşlu Mahallesi: Aldemir, Alem, Arılı, Büyükçavuşlu, Gülpembe, Güven, Haritacılar, Mukaddes, Nadiren, Sakin Çıkmazı, Sazlık, Serin, Tane, Topağacı, Türkler, Uçuk, Vefa, Yeşerti, Zeki, Zerde, İlke, İstanbul, İşletme Sokakları.

Gerekçe: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Fener Mahallesi: Fener Kaynak, Mustafa Kemal, Sıska Sokakları.

19 Haziran 2025, Perşembe Günü Etkilenecek Bölgeler (09:00 - 17:00)

Perşembe günü kesinti listesi daha da genişliyor. İşte etkilenecek mahalle ve sokaklar:

Gerekçe: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Yolçatı Mahallesi: Değerli Sokak.

Çeltik Mahallesi: Deste Çıkmazı, Devlet, Dokuzluk, Egemenlik, Ermişler, Evrensel, Kamelya, Kerem, Kuruçeşme, Köşk, Orhan, Sahilboyu, Sayın, Stad, Söğütlük, Tatar, Taşçı, Temaşa, Tünel, Ulaşım, Yasemen, Yemiş, Ziverbey, Çamdağı, Çanta, Çerkezköy, İskenderiye Sokakları.

Gerekçe: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Fevzipaşa Mahallesi: Hakimbey Sokak, Yürek Sokak, Söğüt Caddesi.

Gerekçe: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Semizkumlar Mahallesi: Çanta Sokak.

Fener Mahallesi: Bekir Sıtkı Say, Surdışı, Uğur Bıçaker Sokakları.

Balaban Mahallesi: Akdoğan Çıkmazı, Büyükyalı, Dağçiçeği, Dişbudak, Gümüşyaka, Süngü Çıkmazı, Çayhane Sokakları.

Gümüşyaka Mahallesi: Abdiağa, Acıpayam, Akevler, Akçakoca, Atahan, Aydıncık, Barbaros Kaptan Çıkmazı, Battalbey, ve listelenen diğer tüm sokaklar.

Mimar Sinan Mahallesi: Halkevi Sokak.

Cumhuriyet Mahallesi: Akasya, Candemir, Dalyan, Fuat Onat, Kumsal, Manolya, Mehtap, Mercan, Parkköy Yunus, Pembe, Poligon, Toprak, Tufan, Yakamoz, Yamandağ, Yıldız, Yunus, Zafer, Çetin Emeç, Çeşme, İmge Sokakları.

Gerekçe: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Çayırdere Mahallesi: Baharat, Başöğretmen, Candan, Cennet, Cevahir Çıkmazı, Dekor, Delta, Detay, Gülsuyu, Kaşgarlı, Kurul, Mohaç, Moral, Müezzin, Milli Şair, Misafirperver, Pembeli, Sadabat, Sevenler, Çayırdere Sayalar Yolu, Çöl Sokakları.

Gerekçe: Abone/Şube Bağlantısı

Semizkumlar Mahallesi: Hayrat Sokak.

Yeni Mahalle: Aza Çıkmazı, Cesur, Hasan Remzi Özalp, Türkün, Varnalı, Çiftçi Sokakları.

20 Haziran 2025, Cuma Günü Elektrik Verilemeyecek Yerler (09:00 - 17:00)

Haftanın son iş gününde ise Silivri ve Çatalca'nın bazı bölgelerini kapsayan kesintiler yapılacak:

Gerekçe: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Çayırdere Mahallesi: Ayça Çıkmazı, Bahçıvan Çıkmazı, Başöğretmen, Cennet, Delta, Detay, Dönmezler, Elvan, Elit, Maliye Çıkmazı, Maruf Çıkmazı, Misafirperver, Pıtırcık, Tekmeşe Çıkmazı, Çömlekçi Sokakları.

Gazitepe Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, Semizkumlar Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi (Silivri) ve Elbasan Mahallesi, Ovayenice Mahallesi (Çatalca) listelerde belirtilen tüm sokaklar.

Gerekçe: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Fevzipaşa Mahallesi: Hakimbey Sokak, Recep Köroğlu Sokak, Söğüt Caddesi.