Silivri'de 3 Gün Sürecek Elektrik Kesintileri!
Silivri'de bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında 3 gün boyunca belirli mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar!
Silivri'de 3-5 Mart 2025 tarihleri arasında planlanan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle birçok mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. Yetkililer, çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceğini belirtti. İşte kesintilerin detayları:
3 Mart 2025 Elektrik Kesintisi Detayları
Saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Önleyici Bakım, Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Yeni Mahalle: Doktor Sadık Ahmet, Varnalı Sokak
Fener Mahallesi: Acabuga, Acun, Aral, Ata Eren, Atlı, Açık, Baskın, Boşnak Hoca, Biber Mehmet, Cami Şerif, Demir Ali Onbaşı, Demirci, Demirkaya, Demirtunç, Efeler, Erdoğan Kaptan, Ergen, Eryaman, Erüstün, Erişken, Eski Kurfallı, Eski İstanbul, Eğriçimen, Fener Kaynak, Gurme, Gökun, Gülbağı, Gülfidan, Gülmercan, Gürcü, Gürsoy, Hakan Yıldız, Harman Pınar, Harmandar, Kabay, Karasakal, Kaygın, Kaymak, Kemal Cam, Kırkahve, Kurfallı, Köprülü, Menderes, Mezarlık, Meşrutiyet, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Kemal, Nefis, Neyzen, Nurgün, Pomak, Siska, Sincan, Taşkıran, Tek, Tüzel, Yalçınkaya, Zürap Akar, Özkoç Sokaklar
Büyük Çavuşlu Mahallesi: Ümit, İlke Sokaklar
Ortaköy Mahallesi: Doğuhan Sokak
Çatalca Ovayeni Mahallesi: Akasya, Ayçiçek Çıkmazı, Baki, Beka, Bekirağa, Damlıca, Derya Çıkmazı, Develi, Doğan Çıkmazı, Dicle, Dilaver, Dilşad, Divan, Gazi Atatürk, Güzelce, Hilmi Çalış, Karayol, Kıble, Kızıl, Lale, Manolya, Menekşe, Parıltı Çıkmazı, Selen, Semazen, Seçenler, Sırma Çıkmazı, Sümbül, Yeniay, Yenidoğan Çıkmazı, Zengin, Çatalca, Özçınar, Ümit, İlke Sokaklar
4 Mart 2025 Elektrik Kesintisi Detayları
Saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Önleyici Bakım, Kapsamlı Havai Hat Bakımı, Ekonomik Ömür Yenileme
Etkilenen Bölgeler:
Kadıköy Mahallesi: Gedik Alipaşa Caddesi, Altınbaş, Bedri Çıkmazı, Biçim Çıkmazı, Dalbastı, Damatşı, Dağtepesi, Ender, Gemici, Hatboyu, Kadıköy, Kadıköy Bağları, Karpuzoğlu, Kavak Çeşme, Muhacir, Nurşah, Orman, Pınarlı, Rozet, Sakal Çıkmazı, Çakırbeyler, Çarkıfelek, Çayırova, Çayırçimen, Özfiliz Çıkmazı, İkbalıye, İzzetağa Çıkmazı, Şen Çıkmazı Sokaklar
Alipaşa Mahallesi: Derinyol Sokak
Küçük Kılıçlı Mahallesi: Cihat, Darvadi, Gülcük, Gültaş, Halil Metin Çıkmazı, Hamamdere, Hamzabey Çıkmazı, Hüsran Çıkmazı, Keşan, Kuştepe Çıkmazı, Miğfer, Sarımehmet, Sıvat, Tazegül, Yüzer, İsmail Kamil Kılıç Sokaklar
Seymen Mahallesi: Keşan Sokak
Büyük Kılıçlı Mahallesi: Akif Çeşme Sokak
Gümüşyaka Mahallesi: Akçakoca, Algür, Alsancak, Bağdat, Bozova, Cahit Arf, Dilşad, Eceabat, Gençosman, Gökçeada, Güzelyurt, Halfeti, Halife, Harran, Korkuteli, Kulp Çıkmazı, Mavikor Çıkmazı, Nurhan, Palamutdağ, Piri Mehmet, Piri Reis, Tevfik Fikret, Tunaboyu, Tunalı, Velioğlu, Viranşehir, Yahya Galipbey, Yahya Kemal, Yahya Köprüsü, Yahya Paşa, Yalıköy, Yağhane, Yegane, Yenişehir, Zaferler, Çelikhane, İshakpaşa, İzzet Sokaklar
Kavaklı Mahallesi: 600., Akik, Dirhem, Diyar, Fulya, Güzel, Hayati, Kavaklı, Kurtbay, Serbora, Tekyıldız, Turunç Sokaklar
Yeni Mahalle: Ecem, Kavaklı, Mürşit, Tunca Çıkmazı, Yiğit, Özkan Sokaklar
5 Mart 2025 Elektrik Kesintisi Detayları
Saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM Bakımı, Havai Hat Bakımı, Ekonomik Ömür Yenileme
Etkilenen Bölgeler:
Gümüşyaka Mahallesi: Algür, Alperenler, Beypazarı, Domaniç, Gümüşyaka Sahilyolu, Günyüzü, Gürhan, Husumet Çıkmazı, Işıl Ay Çıkmazı, Kırkahvesi, Konuralp, Mustafa Fevzi Çakmak, Mihalgazi, Pazarlılar, Sulusaray, Sivrihisar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Çavdarhisar, İzzet Sokaklar
Büyük Kılıçlı Mahallesi: Cankurtaran Çıkmazı, Cici, Düzenli, Garipler, Karaçam, Laiklik, Okutman, Pamuklar, Vatanperver, Yaryol, Çemberlitaş Sokaklar
Kadıköy Mahallesi: Kadıköy Sokak
Ortaköy Mahallesi: Fildişi Sokak
Ortaköy Mahallesi: 400., Adakale, Akbayram, Aladağlar, Ayazma, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin Paşa, Bigados, Celal Bayar, Cümle, Garanti, Göktuğ, Güvenç, Hakanbey, Hakem, Halim, Handegül, Harbiye, Harun Çorbacioğlu, Hekimbaşı, Hoşsohbet, Hümayun, Hisaryanı, Kaleler, Karameşe, Kasapoğlu, Kumrulu, Kuruçay, Kürdan, Manastır, Morsümbül, Muhtar Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Midye Çıkmazı, Okan, Postane, Sezer, Seçil, Sokullu, Tacettin Çorbacioğlu Çıkmazı, Tatlıpınar, Tavşan, Tezer, Tiftik, Yenibülbül, Zırh, Ödev, Ökten, İncesu Sokaklar
Selimpaşa Mahallesi: Ortaköy Sokak