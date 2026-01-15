Silivri'de 3 Gün Sürecek Planlı Elektrik Kesintisi

Silivri’de bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 16, 17 ve 18 Ocak 2026 tarihlerinde bazı mahallelerde gün boyu planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

16 Ocak Cuma Günü Geniş Kapsamlı Kesintiler

16 Ocak Cuma günü 09.00–17.00 saatleri arasında; Gümüşyaka, Bekirli, Sancaktepe ve Ortaköy mahallelerinin belirli cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintilerin, kapsamlı TM bakımı, havai hat bakımı ile yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle yapılacağı bildirildi. Çalışmalar süresince iş sağlığı ve güvenliği kurallarının esas alınacağı vurgulandı.

17 Ocak Cumartesi Günü Çeltik ve Gümüşyaka Etkilenecek

17 Ocak Cumartesi günü yine 09.00–17.00 saatleri arasında Çeltik Mahallesi ile Gümüşyaka Mahallesi’nin bazı sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

18 Ocak Pazar Günü Gümüşyaka ve Semizkumlar’da Kesinti

18 Ocak Pazar günü 09.00–17.00 saatleri arasında Gümüşyaka Mahallesi genelinde yatırım ve dönüşüm çalışmaları devam ederken, aynı gün Semizkumlar Mahallesi Klas ve Söğütlü Dere sokaklarında da planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların ve işletmelerin gerekli tedbirleri önceden almaları konusunda uyarıda bulunurken, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin kademeli olarak yeniden verileceğini belirtti.

