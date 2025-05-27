Silivri'de 3 günlük elektrik kesintileri yaşanacak

Silivri’nin birçok mahallesinde 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, hem ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi hem de havai hat ve trafo merkezleri bakımını kapsıyor.

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Silivri genelinde 28-29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde sabah saat 09:00 ile akşam 17:00 arasında çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin gerekçesi, altyapının yenilenmesi ve iş sağlığı güvenliği kapsamında yapılan kapsamlı bakım çalışmaları olarak duyuruldu.

28 Mayıs 2025 Tarihli Kesintiler:

Yatırım / Yenileme Sebebiyle Kesinti:

Cumhuriyet Mahallesi (Çakırça Sk)

Ortaköy Mahallesi (49 farklı sokak dahil olmak üzere)

Selimpaşa Mahallesi (4006 - 4036 sokak arası ve Ovayenice Sk)

Kadıköy Mahallesi (Asaf, Ayla, Karpuzoğlu, Hatboyu ve birçok sokak)

Alipaşa & Mimar Sinan Mahallesi (İbrişim, Köstemir Sk)

Bakım Çalışmaları Sebebiyle Kesinti:

Semizkumlar Mahallesi (Deniz, Kum, Şirin Tepe vb.)

Ortaköy Mahallesi (Atalay, Elif, Harbiye, İlter Sk)

Kadıköy & Ortaköy Mahallesi (Şampiyon, Ülke, Keçecizade vb.) – 09:00 - 14:00 saatleri arası

Selimpaşa Mahallesi (2090–2123 sokak arası) – 09:30 - 16:30 saatleri arası

29 Mayıs 2025 Tarihli Kesintiler:

Yatırım / Yenileme Sebebiyle Kesinti:

Fener Mahallesi (Bekir Sıtkı Say, Surdışı, Uğur Bıçaker Sk)

Cumhuriyet, Ortaköy, Selimpaşa, Çatalca Ovayenice Mahalleleri (önceki günle aynı alanlar)

Bakım Çalışmaları Sebebiyle Kesinti:

Semizkumlar Mahallesi (Vefakar, Yakacık, Sekmen, Tepecik vb.)

Ortaköy Mahallesi (İlter Sk)

30 Mayıs 2025 Tarihli Kesintiler:

Yatırım / Yenileme Sebebiyle Kesinti:

Balaban Mahallesi (60'tan fazla sokak)

Gümüşyaka & Mimar Sinan Mahallesi (Doğa, Drama, Haydar Aliyev vb.)

Cumhuriyet, Ortaköy, Selimpaşa, Çatalca Ovayenice Mahalleleri (önceki günle aynı)

Bakım Çalışmaları Sebebiyle Kesinti:

Kadıköy & Semizkumlar Mahalleleri (Yayla, Ovacık, Hatboyu, Çarkıfelek vb.)

Ortaköy Mahallesi – İlter Sk