Silivri'de 3 Günlük Elektrik Kesintisi: Mahalle Mahalle Liste Açıklandı
Silivri'de 23-25 Mart tarihleri arasında bakım, yatırım ve kapasite artışı çalışmaları nedeniyle birçok mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Haberin Özeti
- • Silivri genelinde 23-25 Mart tarihleri arasında bakım, yatırım ve kapasite artışı çalışmaları nedeniyle 3 günlük planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
- • Fevzipaşa’da üç gün sürecek kesintilerle birlikte Gümüşyaka, Akören, Büyükçavuşlu, Beyciler, Kavaklı ve Yeni Mahalleler farklı günlerde etkilenecek.
- • Yetkililer, vatandaşların kesintilere karşı gerekli tedbirleri almalarını, çalışmaların erken bitmesi halinde elektriğin erken verilebileceğini duyurdu.
Silivri genelinde 23 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayacak planlı elektrik kesintileri, üç gün boyunca farklı mahallelerde etkili olacak. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütüleceğini belirtti.
Fevzipaşa’da 3 Gün Kesinti
Fevzipaşa Mahallesi’nde kapsamlı trafo merkezi (TM) bakımı nedeniyle 23, 24 ve 25 Mart tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacak.
Gümüşyaka ve Akören’de Geniş Kapsamlı Çalışma
23 Mart’ta Gümüşyaka Mahallesi’nde çok sayıda sokakta havai hat bakımı yapılacak. Aynı gün Akören Mahallesi’nde de benzer çalışmalar nedeniyle elektrik verilemeyecek.
25 Mart’ta ise Gümüşyaka Mahallesi’nde ikinci etap bakım çalışmaları kapsamında yeniden kesinti uygulanacak.
Büyükçavuşlu’da Yatırım Çalışması
24 Mart’ta Büyükçavuşlu ve Büyükçavuşlu Merkez mahallelerinde yeni trafo merkezi tesisi kapsamında 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlandı.
Beyciler ve Kavaklı’da Kesinti
24 Mart’ta Beyciler Mahallesi’nde havai hat bakım çalışmaları nedeniyle gün boyu kesinti olacak.
25 Mart’ta Kavaklı ve Yeni Mahalle’de trafo kapasite artışı çalışmaları kapsamında 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Vatandaşlara Uyarı
Yetkililer, kesintiden etkilenecek vatandaşların gerekli tedbirleri almaları gerektiğini belirterek, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde elektriklerin erken verilebileceğini ifade etti.