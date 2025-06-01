Silivri'de 3 Günlük Elektrik Kesintisi Uyarısı: Hangi Mahalleler Etkilenecek?
2-3-4 Haziran 2025 tarihleri arasında Silivri'nin birçok mahallesinde kapsamlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak.
2-3-4 Haziran 2025 tarihleri arasında Silivri'nin birçok mahallesinde kapsamlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak.
2 Haziran 2025 Pazartesi
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Nedeni: Kapsamlı Havai Hat ve TM Bakımı / Yatırım Kaynaklı Yenileme
Elektrik Kesintisi Yaşanacak Mahalle ve Sokaklar:
Semizkumlar Mahallesi: Altaş, Ayçiçek, Başkumandan Mustafa Kemal, Gülçiçek, Narçiçek, Tekin Sokak
Ortaköy Mahallesi: Tiftik Sokak
Balaban, Gümüşyaka, Mimar Sinan Mahalleleri ve çok sayıda sokak: (Acısu, Akdeniz, Ertuğrulbey, Uğur Mumcu, Şehit Mustafa Çebi vb.)
3 Haziran 2025 Salı
Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00 arası değişen saatlerde
Nedeni: Bakım ve Yenileme Çalışmaları
Fener Mahallesi: Bekir Sıtkı Say, Surdışı, Uğur Bıçaker Sokak
Ortaköy Mahallesi: Tiftik, Modern, Taşköprü, Tornacı, Yıldırım Beyazıt Sokak
Cumhuriyet Mahallesi: Ahmet Bircan, Aydın Dirik, Meclis, M. Kızıltan vb.
Balaban - Mimar Sinan Mahalleleri: Aldanır, Beyatlı, Milas, Efes, Merve, Gökova, Çaprazlı vb.
Hürriyet - Selimpaşa Mahalleleri: 23 Nisan, 610, Güller, Oyaçiçeği, Portakal Çıkmazı vb.
Büyükçavuşlu Mahallesi: Gölet Caddesi
4 Haziran 2025 Çarşamba
Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00 arası
Nedeni: TM ve Havai Hat Bakımları
Mimar Sinan Mahallesi: Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Doğa Sokak
Çayırdere Mahallesi: Cennet Sokak
Büyükçavuşlu - Ortaköy - Çatalca Ovayenice Mahalleleri: Ümit, İlke, Bakanlar, Divan, Gazi Atatürk, Sümbül, Zengin vb.
Gümüşyaka Mahallesi: Gümüşyaka Sahilyolu, Fatih, Mustafa Fevzi Çakmak, Demirkent Çıkmazı, Etimesgut, Ulueren, Çanakkale vb.
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