Silivri'de 3 Günlük Elektrik Kesintisi Uyarısı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 26-27-28 Mayıs 2025 tarihlerinde Silivri genelinde kapsamlı bakım ve yatırım çalışmaları yapılacağını duyurdu. Planlı kesintiler kapsamında birçok mahallede gün boyu elektrik verilemeyecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları gözetilerek yapılacak çalışmalar, ekonomik ömrünü tamamlayan altyapıların yenilenmesi ve havai hat ile trafo merkezlerindeki kapsamlı bakım faaliyetlerini kapsıyor.

26 Mayıs 2025 Pazartesi

Saat 09.00-17.00 arasında:

• Fener Mahallesi: Bekir Sıtkı Say, Surdışı, Uğur Bıçaker Sokak

• Gümüşyaka Mahallesi: Beyşehir, Büyükyalı, Biga Çıkmazı, Ereğli, Gürhan, Karayazı, Karaçoban, Otağ, Pazaryolu Çıkmazı, Tarlacık Çıkmazı, Özgüven Sokak

• Ortaköy Mahallesi: İlter Sokak

Saat 09.30-16.30 arasında:

• Selimpaşa Mahallesi: 5007. ve 5008. Sokaklar





27 Mayıs 2025 Salı

Saat 09.00-17.00 arasında:

• Mimar Sinan Mahallesi: Beyazevler, Damla, Nadide, Nilay, Ülke, Sinem, İnönü vb.

• Piri Mehmet Paşa Mahallesi: Bakaner, Eczacı Cevdet Kınran, İnönü vb.

• Cumhuriyet Mahallesi: Çakırça Sokak

• Ortaköy, Selimpaşa ve Çatalca Ovayenice Mahalleleri: Çok sayıda sokak ve çıkmazda kesinti uygulanacak

• Semizkumlar Mahallesi: Necati Kalfa Sokak

• Balaban Mahallesi: Arpa, Altınordu, Ertuğrulbey, Yunus Nadi, Çalışkan vb. onlarca sokak





28 Mayıs 2025 Çarşamba

Saat 09.00-17.00 arasında:

• Alipaşa ve Mimar Sinan Mahallesi: İbrişim Sokak

• Semizkumlar Mahallesi: Deniz, Kum, Gazeoğlu, Sandalcı, Terakki, Şirintepe vb.

• Kadıköy Mahallesi: Armada Çıkmazı, Lalezar, Kumtepe, Ovacık, Çayırçimen, Şinasi vb.

• Ortaköy Mahallesi: Atalay, Elif, Harbiye, İlter Sokak

• Selimpaşa Mahallesi: 202., 2085., 2105., 2123. Sokaklar ve çevresi

• Cumhuriyet, Ortaköy, Selimpaşa, Çatalca Ovayenice Mahalleleri: Geniş kapsamlı yenileme çalışmaları nedeniyle kesintiler sürecek

Saat 09.00-14.00 arasında:

• Kadıköy ve Ortaköy Mahalleleri: Önleyici bakım kapsamında belirli bölgelerde kesinti olacak