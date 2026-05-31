Silivri'de 3 Günlük Elektrik Kesintisi Uyarısı

Silivri’de elektrik dağıtım hatlarında yapılacak bakım çalışmaları kapsamında 1, 2 ve 3 Haziran 2026 tarihlerinde bazı mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gözetilerek uygulanacağı bildirildi.

1 Haziran’da Büyük Sinekli ve Küçük Sinekli mahallelerinin bazı sokaklarında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Çalışmanın kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle gerçekleştirileceği açıklandı.

2 Haziran’da ise Cumhuriyet, Gazitepe, Hürriyet, Kadıköy, Kavaklı, İsmetpaşa, Ortaköy ve Selimpaşa mahallelerinde farklı saat aralıklarında kesinti uygulanacak. Bazı bölgelerde kesinti 09.00-12.00, bazı bölgelerde ise 09.00-17.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

3 Haziran’da Akören, Bekirli, Fener, Kurfallı, Yeni, Büyük Kılıçlı ve Büyük Çavuşlu mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kesinti saatlerine göre önlem almaları gerektiğini belirtti.