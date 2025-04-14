Silivri'de 3 Günlük Kesinti Alarmı!

İstanbul Silivri'de 15-16-17 Nisan 2025 tarihlerinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, hem yatırım hem de ekonomik ömrünü tamamlayan altyapıların yenilenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, belirlenen saat aralıklarında birçok mahalleyi kapsıyor. İş sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak yapılacak olan planlı kesintilerin tam listesi ve saat bilgileri şu şekilde:

15 Nisan 2025 Salı – 09:00-17:00 Arası Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler:

Silivri Merkez - Mimar Sinan Mahallesi:

Ali Kahraman, Aydan, Denizaltı, Dr. Tahsin Yusufoğlu, Erbaa, Ferit Gündoğan, Hasan Üstün, Kamer, Mahmut İkinci, Nurettin Çamlıdağ, Prof. Muammer Aksoy, Serap, Ulaş, İnci, Şehit Mehmet Duraca Sokak.

Ortaköy Mahallesi:

Bakanlar, Cengizhan, Cömerttürk, Doğuhan, Halat, Kabil, Sokullu, Toksöz, İlkadım, İncesu Sokak.

Kadıköy ve Kavaklı Mahalleleri:

Kadıköy ve Özbay Sokak.

Cumhuriyet Mahallesi:

Yaklaşık 100 sokakta, şube/abone bağlantıları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

Beyciler Mahallesi:

İstasyon Caddesi.

Alipaşa Mahallesi:

Gürpınar Sokak ve Necati Kartal Sokak.

Selimpaşa Mahallesi:

5007. Sokak.

Yeni Mahalle:

Abdülhalik Renda, Ahmet Bozoğlu, Dr. Sadık Ahmet, Görele, Mustafa Bozoğlu, Mustafa Canbaz, Necati Erkara, Reis, Selcan Sokak.

16 Nisan 2025 Çarşamba – 09:00-17:00 Arası Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler:

Kurfalı Mahallesi:

Diylik Köprü Çıkmazı, Safranbolu Sokak.

Alibey, Fatih, Piri Mehmet Paşa, Semizkumlar, Mimar Sinan Mahalleleri:

Yaklaşık 100 sokakta kapsamlı TM (trafo merkezi) bakımı gerçekleştirilecek.

Balaban ve Gümüşyaka Mahalleleri:

Elektrik altyapısının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yenileme yapılacak.

Beyciler ve Hürriyet Mahalleleri:

Kapsamlı havai hat bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak.

17 Nisan 2025 Perşembe – 09:00-17:00 Arası Elektrik Kesintisi Yaşanacak Yerler:

Alipaşa, Mimar Sinan, Yeni, Cumhuriyet, Kavaklı Mahalleleri:

Sabah saatlerinde başlayacak bakım çalışmaları gün boyunca farklı saat dilimlerinde uygulanacak.

Balaban, Büyükçavuşlu Mahalleleri:

Yatırım ve havai hat yenileme çalışmaları nedeniyle gün boyu elektrik kesintisi uygulanacak.

Vatandaşlara Önemli Uyarı:

Elektrik kesintilerinin olduğu günlerde bu bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri alması tavsiye ediliyor. Özellikle buzdolabı, kombi ve elektronik cihazlar için koruma önlemleri alınması, iş yerlerinin jeneratör kullanması öneriliyor.