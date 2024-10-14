Silivri'de 3. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hüseyin Tufan Sokak'ta bugün meydana gelen olayda, G.S. isimli bir kadın, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hüseyin Tufan Sokak'ta bugün meydana gelen olayda, G.S. isimli bir kadın, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay saat 17:00 sıralarında gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan G.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.