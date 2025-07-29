Silivri'de 30-31 Temmuz'da Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Uygulanacak

Silivri’nin birçok mahallesinde bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında iki gün sürecek planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Kapsamlı Hat ve Trafo Bakımları Yapılacak

İstanbul’un Silivri ilçesinde, 30 ve 31 Temmuz 2025 tarihlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler; kapsamlı havai hat ve trafo merkezi (TM) bakım çalışmaları ile yatırım ve yenileme faaliyetleri nedeniyle gerçekleştirilecek.

30 Temmuz’da Etkilenecek Bölgeler:

Gümüşyaka Mahallesi: Başkışla, Bedir, Dönüm, Ekinözü, Elmalık, Eminler, Erenkavak, Göztepe, Güldere, Karacaören, Kartalbey, Kastamonu, Kızılkurt, Narlidere, Ortaoba, Osmaniye, Paşabağı, Tuncay, Zağnospasa, Zen, Özyurt, Şehzade Mehmet, Şehit Abdurrahman Ay sokakları.

Bekirli, Fener ve Kurfallı Mahalleleri: Akıncık, Ayvaz, Bahçedere, Camikuyusu, Gecekuşu, Kuru, Sever, Talip Çıkmazı, Tersane, Umuç, Çakıllı ve çevresi.

Alipaşa Mahallesi: İbrişim ve İmalat sokakları.

Mimar Sinan Mahallesi: Fatih Sultan Mehmet Caddesi.

31 Temmuz’da Etkilenecek Bölgeler:

Balaban ve Gümüşyaka Mahalleleri: Atifet, Barlas, Funda, Pelinsu, Drama, Dutdibi, Haydar Aliyev, Mehmet Emin Yurdakul, Olukpınar sokakları.

Alipaşa Mahallesi: İbrişim Sokak.

Kavaklı Mahallesi: Beşer Sokak ve diğer bölgeler.

Bekirli, Fener, Kurfallı Mahalleleri: Önceki günle aynı bölgeler.

Sancaktepe Mahallesi: Çerkezköy Sokak.