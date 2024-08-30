Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Silivri’de gün boyu düzenlenen bir dizi etkinlik ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Programa Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kurum müdürleri, STK ve oda temsilcileri, siyasi parti mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski Kaymakamlık binası arkasından başlayan Kortej, Atatürk anıtında tamamlandı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından büyük festival sahnesinde Halk oyunları gösterileri ve Berkay konseri ile coşku yavan yaptı.