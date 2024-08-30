Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.
Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu 'Zaferin ve millet olmanın gücünü bir kez daha coşkuyla hissettik. Bu anlamlı günde, ülkemizin aydınlık geleceği için omuz omuza verdik. Bayramımız kutlu olsun' dedi.
Silivri’de gün boyu düzenlenen bir dizi etkinlik ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Programa Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kurum müdürleri, STK ve oda temsilcileri, siyasi parti mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Eski Kaymakamlık binası arkasından başlayan Kortej, Atatürk anıtında tamamlandı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından büyük festival sahnesinde Halk oyunları gösterileri ve Berkay konseri ile coşku yavan yaptı.