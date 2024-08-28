Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı
Silivri'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü, Silivri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programla coşkuyla kutlanacak.
Kutlama programı, 30 Ağustos sabahı saat 09:00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak.
30 AĞUSTOS 2024 ZAFER BAYRAMI PROGRAMI
Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması 09:00
Törene Katılanların Bayramlarını Kutlanması 09:05
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması 09:10
Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma 09:20
Şiir Okunması 09:25
Halk Oyunları 09:30
Kaymakamlıkta Tebriklerin Kabulü 10:00
30 Ağustos Zafer Bayramı Sergisi (Oğuz Aral Sanat Galerisi) 10:30
30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej Yürüyüşü (Eski Kaymakamlık Önü) 20:30