Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı

Silivri'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü, Silivri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programla coşkuyla kutlanacak.

Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı
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Kutlama programı, 30 Ağustos sabahı saat 09:00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak.

30 AĞUSTOS 2024 ZAFER BAYRAMI PROGRAMI

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Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması 09:00

Törene Katılanların Bayramlarını Kutlanması 09:05

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması 09:10

Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma 09:20

Şiir Okunması 09:25

Halk Oyunları 09:30

Kaymakamlıkta Tebriklerin Kabulü 10:00

30 Ağustos Zafer Bayramı Sergisi (Oğuz Aral Sanat Galerisi) 10:30

30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej Yürüyüşü (Eski Kaymakamlık Önü) 20:30
 