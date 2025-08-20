Silivri'de 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvaları 25 Ağustos'ta başlayacak

Silivri Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvaları düzenliyor.

Silivri Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği değerle hizmet etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvaları düzenlenecek. Turnuvalar, tenisten satranca 5 branşta gerçekleşecek. 25-29 Ağustos 2025 tarihlerinde, saat 18.00’de Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek Çiftler Tenis Turnuvası ile başlayacak turnuvalar, 6 gün boyunca hız kesmeden devam edecek.

Bu kapsamda; Satranç Turnuvası 27-28 Ağustos 2025 tarihlerinde Kalepark Sosyal Tesisleri’nde, Su Topu Turnuvası 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 19.00’da Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri’nde, Futbol Turnuvası 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da, Ortaköy Futbol Sahası’nda, Voleybol Turnuvası ise 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde saat 09.00’da Alibey Spor Salonu’nda gerçekleşecek.