Silivri'de 300 milyonluk yetki: Meclisten kritik karar

Nisan ayı oturumunda görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda alınan kararla, belediyenin ihtiyaçlarında kullanılmak ve kamu kurumlarına yapılacak ödemeleri karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışı finans kuruluşlarından kredi temin edilebilmesinin önü açıldı. Yetkinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Muhalefetten “mali disiplin” vurgusu

Görüşmelerde söz alan AK Parti ve MHP grupları, belediyenin mevcut borç yüküne dikkat çekti. AK Parti Meclis Üyesi Dorukhan Enes Kocabaş, toplam borcun 1,5 milyar lirayı aştığını ifade ederek yeni yetkinin dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın ise borçlanma yetkisinin öngörülemeyen durumlar için bir güvence olduğunu belirterek, bütçe planlamasının daha disiplinli yapılması gerektiğini vurguladı.

Yönetim: “Hukuki risklere karşı zorunlu”

CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Tan Kıroğlu, 2025 yılında verilen yetki kapsamında iki teminat mektubu ve bir nakdi kredi kullanıldığını belirterek bu işlemlerin büyük ölçüde tapu iptal davalarından kaynaklandığını açıkladı.

Kıroğlu, özellikle kamulaştırmasız el atma ve iş kazalarından doğabilecek tazminat risklerinin belediye açısından ciddi yük oluşturduğunu ifade etti.

Başkan Vekili Gökhan Yonat ise küresel ekonomik koşulların yerel yönetimleri zorladığını belirterek, talep edilen yetkinin “savurganlık için değil, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve mali hareket kabiliyeti için” istendiğini söyledi.

“Borçlanma değil, sürdürülebilirlik tartışıldı”

AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı ise borçlanmanın yatırım üretimiyle ilişkilendirilmesi gerektiğini belirterek, mevcut tabloda dikkat çekici ölçekli bir yatırımın görülmediğini ifade etti.

Tüm değerlendirmelerin ardından madde oylamaya sunuldu ve Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na 300 milyon TL’ye kadar borçlanma yetkisi verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.