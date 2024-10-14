Silivri'de 35 mahallenin muhtarıyla toplantı gerçekleştirdi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 35 mahalle muhtarıyla düzenlediği toplantıda, altı aylık görev sürecinde hayata geçirilen projeleri değerlendirdi. Başkan Balcıoğlu, yeni parklar, spor sahaları, sosyal projeler ve tarımsal desteklerle Silivri’yi daha yaşanabilir bir ilçe yapma hedefinde olduklarını vurgularken, "Şimdi vites artırma zamanı!" diyerek çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri’nin 35 mahallesinin muhtarlarıyla buluştu. Toplantıya Başkan Balcıoğlu’nun yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediyenin icracı müdürleri katılım sağladı. Başkan Balcıoğlu, toplantıda göreve geleli 6 ay olduğunu ve bu süreçte önemli işler başardıklarını belirtti. Eksik olunan konularda harekete geçmemenin yönetim anlayışına ters düştüğünü dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Her zaman söylediğim gibi: ‘Dert edinmeyen, süreçleri analiz etmeyen, daha fazla ne yapabileceğini düşünmeyen biri benimle bu yolda yürüyemez.’ Çünkü bir hemşerimizin bir derdi varsa, biz orada çözüm üretmek için varız” dedi.

Muhtarların mahalleleri temsil ettiğini belirten Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin her köşesinde halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olduğunu vurguladı. Göreve geldiği günden itibaren muhtarlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Taleplerinizi dinleyerek sorunlara birlikte çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurduğumuz bu güçlü iş birliği, Silivri’yi daha iyi bir noktaya taşımak için en büyük gücümüzdür” şeklinde konuştu. Başkan Balcıoğlu ayrıca Başkan Yardımcısı Yusuf Alçi’nin de muhtarların içinden biri olmasının muhtarlarla olan iş birliğini daha da güçlendirdiğini belirtti.

Altın aylık görev süresince hayata geçirdikleri projelere değinen ve bunların sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, 8 yeşil alan ve park projesini tamamladığını açıkladı. Başkan Balcıoğlu, Değirmenköy, Gümüşyaka, Kavaklı, Piri Mehmet Paşa, Selimpaşa ve Yeni Mahalle’de 12 yeni parkın yapımına devam edildiğini belirtti. Beyciler, Çeltik ve Gümüşyaka mahallelerinde 3 yeni park projesinin daha olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, projelere yakında başlamayı hedeflediklerini açıkladı. İleriki günlerde Kavaklı’daki parkın açılışını da hep birlikte yapacağız diyen Başkan Balcıoğlu, “Toplamda 23 park ve yeşil alan projesini tamamlayarak, Silivri’yi daha yeşil bir geleceğe kavuşturacağız” dedi.

“Gençlerimizin ekran başında değil, spor sahalarında vakit geçirmesini istiyoruz”

Gençlere yönelik projelerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Gençlerimize yönelik projeler de bizim için çok önemli. 19 spor sahası hedefimiz var. 8 yeni saha inşa edeceğiz, eskiyen 11 spor sahasını da yenileyip modern hale getireceğiz. Gençlerimizin ekran başında değil, spor sahalarında vakit geçirmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, "Belediye Kapınızda" projesi kapsamında ekiplerin sahada vatandaşların taleplerini ve dertlerini dinlemeye devam ettiğini belirtti. Belediyecilik anlayışında insanın her şeyin merkezinde olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Belediyecilik sadece beton ve binalardan ibaret değildir. Şehri sadece binalarla değil, insanlarımızın mutluluğu ile inşa etmek bizim temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı. Başkan Balcıoğlu, bu kapsamda iş birliği içinde mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardımların sürdüğünü belirtti. “Hiçbir çocuk okula aç gitmeyecek” sloganıyla kahvaltı desteği başlatıldığını ve üniversite kazanan gençlere burs, ilkokul öğrencilerine çanta, kırtasiye ve okul kıyafeti yardımlarının arttırılarak devam ettiğini açıkladı.

“Bu toprakların rant uğruna harcanmasına asla izin vermeyeceğiz”

Silivri’nin tarımsal potansiyelini korumanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, “Bu toprakların rant uğruna harcanmasına asla izin vermeyeceğiz. Tarımsal desteklerimizi artırarak çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu topraklar bizim geleceğimizdir” dedi. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hem de Silivri Belediyesi olarak üreticiye, çiftçiye ve hayvancılıkla uğraşanlara destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak için çalıştıklarını söyledi.

Muhtarlık makamının demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna değinen Başkan Balcıoğlu, “Sizler, vatandaşlarımızın iradesiyle doğrudan seçilen temsilcilerisiniz. Demokrasi, sizlerin gayreti ve özverisiyle mahallelerimize kadar iniyor. Hiçbir zaman muhtarlarımızın taleplerini kulak ardı etmeyeceğiz” dedi.

Toplantıda söz alan Kavaklı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Aysun Çeşmecioğlu, mahallenin bazı ihtiyaçlarına dikkat çekerek bir düğün salonu talebinde bulundu. Başkan Balcıoğlu, bu talebe olumlu yaklaşarak düğün salonunun yapılacağı alanın belirlenmesi konusunda birlikte karar vererek gerekli planlamaların yapılması gerektiğini ifade etti.

Alibey Mahallesi Muhtarı Solmaz Tüfekçi ise önceki toplantıda ilettiği ihtiyaç listesinin eksiksiz şekilde yerine getirildiğini belirterek Başkan Balcıoğlu’na teşekkür etti. Seymen Mahalle Muhtarı Bahattin Genca da köydeki üreticilere yapılan arpa dağıtımı için teşekkür ederken, onarılması gereken yollarla ilgili talebini dile getirdi. Başkan Balcıoğlu, Genca’nın talebi doğrultusunda gerekli notların alındığını belirtti.