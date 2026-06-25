Silivri'de 36 Bin 506 Öğrenci Karne Heyecanı Yaşayacak

Silivri’de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören 36 bin 506 öğrenci, bugün karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.

8 Eylül 2025 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı boyunca kasım ve mart aylarında ara tatiller uygulanırken, ikinci dönem ise 2 Şubat 2026 tarihinde başladı. Eğitim yılının son ders zilinin çalmasıyla birlikte Silivri’deki öğrenciler yaklaşık üç aylık yaz tatiline merhaba diyecek.

Silivri’de 126 Okulda Eğitim Verildi

Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü verilerine göre ilçede 126 okul ve kurumda, 1.695 derslikte eğitim öğretim faaliyetleri yürütüldü. Eğitim kadrosunda görev yapan 2 bin 545 öğretmen, yıl boyunca öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için çalışmalarını sürdürdü.

İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısı ise ilkokul ve ortaokulda 21, genel ortaöğretimde 23, mesleki ve teknik eğitimde ise 16 olarak kayıtlara geçti.

Dönem Sonu Etkinlikleri Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim öğretim yılının son haftasında uygulanan "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" kapsamında Silivri’deki okullarda da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Düzenlenen faaliyetlerle öğrencilerin eğitim yılını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle tamamlaması amaçlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim yılı öncesinde öğrenciler yaz tatili boyunca dinlenme ve yeni döneme hazırlanma fırsatı bulacak.