Silivri'de 36 bin öğrenci karne aldı, yarıyıl tatili başladı

Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne aldığı günde, Silivri’de de okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde eğitim gören öğrenciler için tatil süreci başladı. 8 Eylül 2025’te başlayan eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlanırken, yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak, eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026’da tamamlanacak.

Sevim Avni Çoğal İlkokulu’nda karne heyecanı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, belediye meclis üyeleri ve ilçe protokolü, Sevim Avni Çoğal İlkokulu’nu ziyaret ederek karne alan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, “Dönem boyunca gösterdikleri emek için tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, keyifli bir yarıyıl tatili diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ise, “Bir dönem boyunca gösterdikleri emek ve azim için tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte dinlendirici bir yarıyıl tatili diliyorum” dedi.

Silivri’de eğitim verileri

Silivri genelinde toplam 126 okul ve kurumda eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülürken, ilçede 36 bin 506 öğrenci ve 2 bin 545 öğretmen görev yapıyor. Toplam derslik sayısı ise 1.695 olarak açıklandı.

Okul türlerine göre dağılımda; ilkokul ve ortaokul düzeyinde 21 okul, genel ortaöğretim kapsamında 23 lise, mesleki ve teknik eğitim alanında ise 16 okul bulunuyor. Eğitim camiası, yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme hazırlanıyor.

