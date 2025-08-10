Silivri'de 4. Geleneksel Panayır Kadın Emeğini Buluşturdu

Kadın emeğiyle büyüyen gelenek

Silivri’de Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği tarafından organize edilen 4. Geleneksel Silivri Panayırı, geniş katılımla kapılarını açtı. 2019’da iki kadın girişimcinin hayali olarak başlayan panayır, bugün dernek çatısı altında büyüyen bir imece kültürüne dönüştü.

Dernek Başkanı Derya Küçük, konuşmasında panayırın kadın emeğini görünür kıldığını, üretim ve paylaşımı ön plana çıkardığını vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti. Küçük, “Bu yıl ayrıca dernek faaliyetlerimize ev sahipliği yapacak olan evciğimizin açılışını da gerçekleştireceğiz” dedi.

Balcıoğlu: “Kadının değdiği her yer güzelleşiyor”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kadın üreticilerin emeğine vurgu yaparak, “Kadın güçlenirse şehir de güçlenir. Kadının değdiği her yer güzelleşir. Buradaki 50 kadın üreticimizin el emeği çok kıymetli” ifadelerini kullandı. Balcıoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek Silivrilileri panayırı ziyaret etmeye davet etti.

Toğan: “Kadın üretimi kalkınmanın anahtarı”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise konuşmasında, “Kadınlar hayatın ve üretimin içinde yer almazsa kalkınma mümkün olmaz. Silivri’nin hanımlarının el emeği, göz nuru ürünleri bizler için çok değerli” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Panayır, iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak ve el emeği ürünler, kültürel etkinlikler ile Silivri halkını bir araya getirecek.