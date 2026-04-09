Silivri'de 4 katlı binada metan gazı patlaması: Bina tedbir amaçlı tahliye edildi

İstanbul Silivri’de 4 katlı bir apartmanda metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi’ndeki 4 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki 4 katlı bir apartmanda, metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede herhangi bir can kaydı veya yaralı olmazken, apartmanın dördüncü katındaki banyo ve tuvalet, apartman girişindeki iş yerinde de borular ve havalandırmalar zarar gördü. Muhtemel tehlikeye karşı apartman sakinleri bu gece tahliye edildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.