Silivri'de 5 bin kişiye istihdam sağlayacak proje hızla yükseliyor

Silivri Çanta’da uzun yıllar önce “sanayi arsası” olarak planlanan bölgede yeni bir proje hayat buluyor. İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi (İSİLKOP), ilçeye katma değer sağlayacak özelliklerde yatırım gerçekleştiriyor.

İSİLKOP projesi kapsamında yaklaşık 270 bağımsız bölüm inşa edilirken, proje tamamlandığında en az 5 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. E-5 Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yakınlığı, ayrıca Çorlu ve Çerkezköy gibi önemli sanayi merkezlerine olan ulaşım kolaylığı, yatırımcılar açısından projeyi cazip hale getiriyor.



KİMYASAL VE PATLAYICI MADDELERE YER VERİLMEYECEK!

26 Ocak 2025 tarihinde yoğun bir katılımla temel atma töreni gerçekleştirilen projenin özellikleri Silivri ve bölgesinde büyük ilgi gördü. Doğa ve çevre dostu projede yenilenebilir enerji kullanılacak. Kimyasal ve patlayıcı madde yasağı olacak. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, törende yaptığı konuşmada bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağını, kimyasal, patlayıcı ve zararlı maddelere yer verilmeyeceğini vurgulamıştı.



BALCIOĞLU’NDAN “ÇEVRECİ” VURGUSU

Her fırsatta Silivri’nin değerlerini koruyacaklarını belirten Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bu anlayışla hareket ettiklerini söyleyerek, “Silivri’de tavrımız net. Bereketli topraklarımızı imara, sanayiye ve kaçak yapılaşmaya karşı koruyoruz. Ancak mevcut planlarda sanayi alanı olarak belirlenmiş bölgelerde kurallı, çevreci ve sürdürülebilir sanayi alanları inşa ediyoruz” açıklamasında bulunmuştu.