Silivri'de 5 Eylül'de Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi

Selimpaşa Mahallesi’nde Kapsamlı TM Bakımı

Bakım çalışmaları kapsamında Selimpaşa Mahallesi'nde 90’ı aşkın sokak ve çıkmazda elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek bazı sokaklar şunlardır:

2081., 3051., 3132., 3141., 3152., 3160., 3167., 3189., 3210., 3229., 3241. Çıkmaz, 3261., 3274., 3280., 3298., 3304., 3319., 3337., 3354., 3364., Altınkök ve Çınardibi Sokakları.

Kesinti, bakım çalışması ve kapsamlı trafo merkezi (TM) bakımı kapsamında yapılacak olup, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirilecek.

Fener Mahallesi’nde Yeni TM Tesisi Yatırımı Nedeniyle Kesinti

Aynı saat dilimi içerisinde Fener Mahallesi Gökün Caddesi çevresinde, yeni trafo merkezi tesisi yatırımı nedeniyle elektrik kesintisi olacak. Bu yatırım, bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bekirli Mahallesi’nde Havai Hat Bakımı

Bekirli Mahallesi sınırlarında yer alan Akıncık, Ayvaz, Bahçedere, Cami Kuyusu, Gecekuşu, Kuru, Sever, Talip Çıkmazı, Tersane, Umuç, Çakıllı, Çakırbey Çıkmazı, Çatalca, Ünlü Çıkmazı, İncirli gibi sokaklarda da kapsamlı havai hat bakımı yapılacak. Bu nedenle 8 saat süresince elektrik kesintisi uygulanacak.

Gazitepe ve Kadıköy Mahallelerinde TM Bakımı

Gazitepe Mahallesi Üstün Sokak ile Kadıköy Mahallesi Lalezar ve Şehadet Sokakları da TM bakım çalışmaları kapsamında elektriksiz kalacak.

Vatandaşlara Uyarı

Silivri’de 5 Eylül Cuma günü planlanan bu kesintiler süresince vatandaşların elektrikli cihazlarını önceden kapatmaları ve gerekli tedbirleri almaları önemle tavsiye ediliyor.