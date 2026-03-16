Silivri'de 50 milyonuncu litre Halk Süt çocuklarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılında “Her çocuk süt içecek” hedefiyle hayata geçirdiği Halk Süt projesinde önemli bir eşik daha aşıldı. Proje kapsamında dağıtılan 50 milyonuncu litre süt, bugün Silivri’de çocuklara ulaştırıldı.

Silivri’de anlamlı buluşma

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halk Süt desteğinin çocukların sağlıklı gelişimi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Demir, Silivri’de çocuklarla buluşturulan 50 milyonuncu litre sütün, sosyal belediyecilik anlayışının somut bir yansıması olduğunu ifade etti.

Çocukların sağlıklı gelişimi vurgulandı

Volkan Demir açıklamasında, İstanbul’un dört bir yanındaki çocukların sağlıklı gelişiminin ve ailelerin huzurunun kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Demir, “İstanbul'umuzun dört bir yanındaki çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve ailelerimizin huzuru bizler için inanın her şeyden kıymetlidir” ifadelerini kullandı.



Hizmet vurgusu

Açıklamasında çocukları “kadim şehrin aydınlık yarınları” olarak nitelendiren Demir, İstanbul’un geleceği için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. Demir, evlatlar için omuz omuza çalışmaya ve kente sevgiyle hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.