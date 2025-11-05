Silivri'de 6 Kasım'da Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi
Silivri'nin birçok mahallesinde 6 Kasım 2025 Perşembe günü sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Bakım ve Yatırım Çalışmaları Nedeniyle Kesinti
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılacak “Kapsamlı TM Bakımı”, “Yatırım/Dönüşüm Çalışması” ve “Ekonomik Ömür Sebebiyle Yenileme” kapsamında gerçekleştirilecek bakım çalışmaları sebebiyle, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek enerji kesintisi yapılacağı bildirildi.
Elektrik Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler
Silivri genelinde kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar şunlar olacak:
Bağlar Caddesi genelinde kapsamlı bakım.
Yeni Mahalle: Altınkeser, Altıntepe, Asalet, Aydoğdu, Dere, General Ali İhsan Türkkan, Gümüştepe, Hayal, Planlı, Salkım, Selam, Çelebi, Çilek sokakları.
Çeltik Mahallesi: Temaşa Sokak.
Alibey Mahallesi: Hastane, Akçeşme, Ali Çınaklı, Alibey Çeşme, Aziz, Başkomutan, Kızkapan sokakları.
Cumhuriyet Mahallesi: Akide, Dostlar, Dünya, Murat, Toprak, Vakıf, Zafer, Çetin Emeç, İmge, Şeker, Çobanoğlu sokakları.
Fatih Mahallesi: Bağlar, Bıldırcın, Esenyurt, Göreceli Çıkmazı, Güngördü, Hastane, Nuh, Onur, Ölçer Çıkmazı, Öz, Üveyik, Şebnem, Şerafettin Arda sokakları.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi: Başkomutan, Cumhuriyet, Hacı Pervane, Hacı Pervane Çeşme, Mis Çıkmazı, Sanatkarlar, Yemeniciler sokakları.
Gümüşyaka Mahallesi: Gümüşyaka Sahilyolu Sokak.
Büyük ve Küçük Sinekli Mahalleleri: Akvaryum Çıkmazı, Akça Çıkmazı, Akşemsettin, Botanİk Bahçe, Galip, PTT, Sebil, Çukurca, Taşova ve çevresi.
Büyük Kılıçlı ve Büyükçavuşlu Mahalleleri: Pamuklar, Aldemir, Atik, Demokrasi, Hancıoğlu, Hayrabolu, Merhamet, Toptancı, Türkler, Yahya Kemal Beyatlı, Yolaçar ve çevresi.
Gazitepe, Hürriyet, Kadıköy, Kavaklı Mahalleleri: Aydınlıkyolu, Balcıoğlu, Paşabahçe, Urartu, Veli Bey, Gülbahçe, Kardelen, Pehlivan, Pelit Çıkmazı, Turunç, Yazlık ve çevresi.
Vatandaşlara Uyarı
BEDAŞ, bakım çalışmalarının planlanan süreden önce tamamlanması halinde elektriğin erken verilebileceğini, bu nedenle vatandaşların elektrikli cihazlarını fişten çekmeleri ve enerji dönüşüne karşı önlem almaları gerektiğini hatırlattı.