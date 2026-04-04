Silivri'de 6 ve 7 Nisan'da elektrik kesintisi

Silivri’de planlı elektrik kesintileri 6 Nisan Pazartesi ve 7 Nisan Salı günlerinde farklı mahalleleri etkileyecek. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yürütüleceğini, vatandaşların kesinti saatlerine göre tedbirli olmalarında fayda bulunduğunu bildirdi.

6 Nisan’da üç ayrı bölgede kesinti

6 Nisan 2026 Pazartesi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bakım çalışmaları kapsamında Alibey, Mimar Sinan, Semizkumlar ve Yeni Mahalle’nin çok sayıda sokağında elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün yine 09.00-17.00 saatleri arasında Alipaşa Mahallesi ile Bekirli Mahallesi’nin bazı sokaklarında da kapsamlı TM bakımı nedeniyle enerji verilemeyecek.

Danamandıra Mahallesi’nde de aynı saat aralığında çok sayıda cadde ve sokakta planlı kesinti yapılacağı duyuruldu.

7 Nisan’da Yeni Mahalle’de bakım kesintisi

7 Nisan 2026 Salı günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yeni Mahalle’de Abdullah Dirik, Eren Yıldırım, Müjdat Gürsu, Sait Girgin, Yeter, Çelebi ve Önder sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Ortaköy, Selimpaşa ve Cumhuriyet Mahallesi de etkilenecek

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çakırca Sokak, Ortaköy Mahallesi’nin çok sayıda caddesi ile Selimpaşa Mahallesi’nde bazı sokaklarda da elektrik kesintisi uygulanacak.

Söz konusu kesintiden ayrıca Çatalca’nın Ovayenice Mahallesi’ndeki bazı sokakların da etkileneceği belirtildi.

Vatandaşlara uyarı yapıldı

Yetkililer, planlı çalışmalar süresince elektrikle çalışan cihazlar konusunda dikkatli olunması, özellikle buzdolabı, kombi, modem ve elektronik ekipmanlara karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. Kesintilerin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatler içinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.