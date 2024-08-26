Silivri'de 63.000 Adet Sazan Yavrusu Göletlere Bırakıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen bu program kapsamında, Değirmenköy, Çayırdere, Gümüşyaka, Küçüksinekli ve Sayalar bölgelerindeki göletler balıklandırıldı.

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Su Ürünleri Kontrol ekipleri, bu önemli çalışmayı gerçekleştirerek, bölgedeki su ürünleri ekosisteminin zenginleştirilmesine katkıda bulundu. Amatör balıkçılık yapan vatandaşların ise 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’e uymaları gerektiği vurgulandı. Bu tebliğe göre amatör balıkçılık, rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılmalı, avlanan balıklar maddi ve ticari kazanç amacıyla satılmamalıdır.

Vatandaşlardan, büyük balıkların yetişebilmesi için küçük balıkları avlamamaları, yasak dönemlere ve avlanabilir miktarlara uymaları istendi. İhlallerin tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuldu.