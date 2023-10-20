Silivri'de 70'e yakın villa ve çiftliği soyan 3 kişi son işlerinde yakalandı

Edinilen bilgilere göre, son günlerde Silivri ve Çatalca’nın köylerinde art arda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. 70’e yakın hırsızlık olayının faillerinin belirlenmesi için yaklaşık 1 ay süren çalışmalarda güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Elde edilen deliller sonrasında K.T., G.A. ve Ş.Y. isimli şüpheliler takibe alındı. Şüpheliler Büyükkılıçlı-Fener yolu üzerindeki bir çiftlik evinden hırsızlık yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Birçok suçtan sabıkları olan şüphelilerin Kavaklı ve Ortaköy mahallelerinde bulunan çiftliklerde bekçilik yaptıkları, kiraladıkları araçla keşif yapıp daha sonra hırsızlık yaptıkları, villa ve çiftliklerden çaldıkları malzemeleri hurdacı, spotçu, ikinci el alım satımı yapan yerlere ve şahıslara sattıkları öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.