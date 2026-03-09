Silivri'de 8 Mart jesti: Kadın meclis üyelerine çiçek

Silivri Belediye Meclisi 2026 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir jest de yapıldı.

Kadın meclis üyelerine çiçek takdimi

Toplantı sırasında söz alan Başkan Bora Balcıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak kadın meclis üyelerine çiçek takdim etti. Kadınların toplumsal yaşamın her alanında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Balcıoğlu, tüm kadınların gününü kutladığını ifade etti.

Kadınların her zaman bir adım önde olması gerektiğini dile getiren Balcıoğlu, kadın ve erkek arasında ayrım yapılmayan bir toplumun mümkün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İnsanların hayatı paylaştığı ve paylaşmak zorunda olduğunun farkında olduğu bir Türkiye istiyoruz. Kadın ve erkek arasında cinsiyet ayrımının olmadığı bir hayat, bu paylaşımın en önemli prensiplerinden biridir. Kadınların gücü toplumun gücüdür.”

“Çağdaş toplumda cinsiyet ayrımcılığı olmaz”

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Şuna inanmak lazımdır ki; dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözünü hatırlatan Balcıoğlu, kadınların toplumsal gelişimdeki rolüne dikkat çekti.

Kadın ve erkek ayrımının olmadığı bir toplumun çağdaş bir toplum olacağını vurgulayan Balcıoğlu, sabahın erken saatlerinde işe giden emekçi kadınlardan evinde emek veren kadınlara kadar tüm kadınların gününü kutladı.

“Kadın haklarının savunucusu olmaya devam edeceğim”

Belediye başkanlığı görevinde kadın haklarının güçlü bir savunucusu olarak çalışmalarını sürdüreceğini belirten Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediye Meclisi’nde görev yapan kadın meclis üyelerinin de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.