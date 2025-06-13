Silivri'de afet eğitim parkuru açıldı

Silivri Belediyesi, AFAD tarafından akredite edilen Arama Kurtarma Ekibi ve ilçeye kazandırılan Afet Eğitim Parkuru ile afetlere karşı hazırlıkta önemli bir adım daha attı.

Afetlere karşı dirençli kent vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, hem kurumsal kapasitesini artırıyor hem de toplumun afet bilincini güçlendiriyor. Bu kapsamda, Silivri Arama Kurtarma Ekibi’nin AFAD tarafından verilen Orta Seviye Akreditasyonu başarıyla tamamlanırken, aynı gün düzenlenen törenle ekip üyelerine patchleri takıldı. Ayrıca ilçeye kazandırılan Afet Eğitim Parkurunun açılışı da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, AFAD İl Müdürü Dr. Haluk Özener, AFAD Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı Recep Şalcı, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İstanbul Rumeli Üniversitesi temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, konuşmasında Silivri’nin afet yönetimi konusundaki örnek duruşuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sayın Valimiz Davut Gül’ün yoğun programı nedeniyle aramızda olamamasından dolayı sizlere selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum. Biraz önce kıymetli hocamızın da ifade ettiği gibi, Valiliğimizin Silivri’ye bakışı son derece olumlu ve destekleyicidir. Silivri hem risk azaltma hem de afetlere müdahale noktasında örnek bir ilçe konumunda. Bu başarıda Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve AFAD İl Müdürlüğü’müze, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul genelinde yürüttüğümüz iki önemli planlama süreci var. Bunlardan biri risk azaltma planı. Bu plan, klasik afet müdahale planlarından çok daha kapsamlı ve stratejiktir. Bu planları hayata geçirdiğimizde İstanbul’u her türlü afete karşı daha dirençli hale getirme imkanı bulacağız."

Afetlere hazırlığın yalnızca kurumsal düzeyde değil, toplumsal bilinçle olacağını ifade eden Hersanlıoğlu,"Bu yüzden bugün burada açılan Afet Eğitim Parkuru’nu ve Silivri’de atılan bu örnek adımları çok kıymetli buluyorum. Toplumun her kesimini kapsayan, bilinçli bir afet hazırlığı sürecine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Afetler yalnızca binaları değil, insanı da sınar"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaptığı konuşmada afetlere karşı daha hazırlıklı bir Silivri inşa etme yolunda çok önemli bir adım atıldığını söyledi. Depremin bir gerçek olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Yalnızca geçmişin acı bir hatırası değil, geleceğin kaçınılmaz bir sınavı. 6 Şubat 2023 sabahı yaşadığımız büyük felaketten hemen sonra Hatay’a gittim. O gün enkaz başında bekleyen insanların çaresizliğine, o sessizliğe, soğuğa tanıklık ettim. Ve orada çok net hissettim: Böylesi bir felakete hazırlıklı olmak, bir tercih değil; hayat kurtaran bir zorunluluktur" dedi.

Silivri’de yakın zamanda yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme de değinen Başkan Balcıoğlu, kamu kurumlarıyla koordineli şekilde sürecin yönetildiğini vurguladı. Başkan Balcıoğlu, afetlere karşı ortak akıl ve dayanışma ile hareket ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Afetlerle mücadele; siyaset üstü, partiler üstü, kurumlar üstü bir meseledir. Bu mücadele ortak akılla, ortak vicdanla yürütülür. Her zaman iş birliği içinde çalıştığımız tüm kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Dayanışmanın kıymetini en iyi biz biliyoruz. Çünkü Silivri, birlikte güzel."

Silivri Belediyesi’nin eğitim ve bilinçlendirme alanındaki çalışmalarına da dikkat çeken Balcıoğlu, bugüne kadar 53 bin vatandaşa yüz yüze afet bilinci eğitimi verdiklerini, 169 kişinin destek AFAD gönüllüsü olarak yetiştirildiğini ve 33 bin öğrenciye ulaşan eğitimler düzenlediklerini aktardı.

Açılışı yapılan Afet Eğitim Parkurunun yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda farkındalık merkezi olduğunu belirten Balcıoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Silivri Arama Kurtarma Ekibimiz, AFAD tarafından verilen Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonunu alarak iki yıldızlı patch takmaya hak kazandı. Bu sadece bir arma değil; emek, disiplin, bilgi ve cesaretin sembolüdür. Afetleri önleyemeyiz ama hazırlıklı olabiliriz. Hayatları geri getiremeyiz ama kaybetmemek için birlikte hareket edebiliriz. En büyük sigortamız; bilinçli bireyler, güçlü kurumlar ve sağlam bir dayanışmadır. Bu inançla daha dirençli, daha hazırlıklı bir Silivri için çalışmaya devam edeceğiz."

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, ilçede kamu kurumları, STK’lar ve yerel yönetimler arasında güçlü bir afet hazırlık koordinasyonu olduğunu vurguladı. Toğan, özellikle depreme hazırlık konusunda önemli adımlar atıldığını belirterek şunları söyledi:

"AFAD’ımız, belediyemiz, Kızılay’ımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ilçemizi olası bir afete karşı hazırlamak adına büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Özellikle deprem sonrası değil, deprem öncesi yapılan hazırlıkların çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü afet öncesi yapacağınız 1 liralık harcamayı ihmal ederseniz, afet sonrası bunun size 7 lira olarak döneceğini unutmamalıyız. Risk azaltma, afet yönetiminin temel taşıdır."

Toğan, bu tür etkinliklerin ilçede sıklıkla yapılıyor olmasının önemine dikkat çekerek, tüm kurumlar arasındaki iş birliğinin devam edeceğini ve Silivri’nin afetlere karşı daha dirençli hale geleceğini vurguladı.

AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, törende yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin arama kurtarma kapasitesinde önemli bir dönüşüm yaşadığını vurguladı. Özener, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Afetlerle ilgili her toplantı bizi heyecanlandırsa da, bu buluşmalar bize 6 Şubat’ı da hatırlatıyor. O büyük felaketin görüntüleri hepimizin hafızasında hâlâ çok taze. Ancak oradan bugüne geldiğimizde çok ciddi bir ilerleme olduğunu da görüyoruz. 6 Şubat depremleri sırasında sahada 15 bin eğitimli arama kurtarma personelimiz vardı. Bugün bu sayının büyük bir kısmı Marmara Bölgesi’nde ve özellikle İstanbul’da görev yapıyor. Çünkü afet anında ne kadar hızlı müdahale ederseniz, o kadar çok can kurtarırsınız."

AFAD’ın son yıllarda yaptığı yatırımlar ve eğitim programları sayesinde Türkiye’nin arama kurtarma kapasitesinin dünya genelinde ilk beşe girecek düzeye ulaştığını belirten Özener, hızlı ve koordineli müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu, Silivri Arama Kurtarma Ekibi’nin hem Silivri’de hem de Türkiye’nin birçok farklı ilinde afet anlarında görev aldığını ve bu görevi büyük bir bilinçle sürdürdüğünü ifade etti.

Afet Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı Recep Şalcı, göreve başladığı Ağustos 2024’ten bu yana ilçeleri yakından takip ettiğini belirterek, Silivri’nin afet hazırlık konusunda İstanbul’daki en başarılı ilçelerden biri olduğunu vurguladı. Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Şalcı, "Bazı ilçeler bu alanda büyük ilerleme kaydetmiş durumda. Silivri ise, kaymakamımız ve belediye başkanımızın güçlü desteğiyle İstanbul’daki en önde gelen ilçelerden biri konumunda. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törende ayrıca TÜRAM Lisesi öğrencilerine AFAD gönüllüsü destek eğitimi verildi. Değerli eğitimi başarıyla tamamlayan gençlere, protokol üyelerinin katılım belgeleri takdim edildi. Ardından, Silivri Arama Kurtarma Ekibi’nin Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonu kapsamında patch takma töreni gerçekleştirildi. Protokol üyeleriyle birlikte yapılan törende, ekip üyeleri emek ve başarılarını simgeleyen patchlerini gururla taktılar.

Patch takma töreninin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı AKUB Beyoğlu tarafından hazırlanan Arama Kurtarma Ekibi gösterisi için protokol ve davetliler Silivri Belediyesi Afet Eğitim Parkuru alanına geçti. Burada gerçekleştirilen etkileyici gösteri, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Programın devamında, Afet Eğitim Parkurunun yapım sürecine destek veren paydaşlara teşekkürler sunuldu. Türk Kızılayı Silivri Şube Başkanı Sayın Emrah Aydın ve Nata Holding AVM Müdürü Sayın Burak Çırak’a teşekkür şiltleri takdim edildi. Son olarak, Silivri Afet Eğitim Parkuru’nun açılış kurdelası kesilerek hizmete açıldı. Tören, protokol üyeleri ve katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi.