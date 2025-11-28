'Silivri'de Afet Güvenliği İçin Kritik Adım: Belediye ile MEB-AKUB Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı'

Silivri Belediyesi, “Afetlere Dirençli Bir Silivri” vizyonu kapsamında önemli bir adım daha attı. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile MEB-AKUB Silivri ekibi arasında arama-kurtarma çalışmalarını güçlendirecek kapsamlı bir iş birliği protokolü hayata geçirildi.

Arama Kurtarma Ekibine Araç ve Eğitim Alanı Desteği

Protokol kapsamında, afet anlarında kritik görevler üstlenen MEB-AKUB ekibinin operasyonel kapasitesini artırmak için araç desteği sağlanacak. Bu destek, hem sahada daha hızlı müdahale imkânı sunacak hem de akreditasyon süreçlerinde ekiplere önemli avantaj kazandıracak.

Bunun yanı sıra, ekiplerin eğitim ve tatbikatlarını en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla Silivri Belediyesi’ne ait eğitim alanları da MEB-AKUB ekiplerinin kullanımına tahsis edildi. Böylece hem hazırlık süreçlerinin kalitesi yükselmiş olacak hem de afet anındaki koordinasyon gücü artırılacak.

“Afetlere Dirençli Bir Silivri İçin Kararlıyız”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, imzalanan protokolün önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘Afetlere Dirençli Bir Silivri’ hedefiyle çalışıyoruz. Bugün yaptığımız bu iş birliği, sadece bir protokol değil; ilçemizin afetlere hazırlık kapasitesini güçlendiren stratejik bir adımdır. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İbrahim Hakkı Damat başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Fedakârca görev yapan tüm kurtarma ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.”