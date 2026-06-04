Silivri'de Afet Hazırlıkları Masaya Yatırıldı: 2027 Yol Haritası Belirlendi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ın katılımıyla, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yıl içerisinde yaşanan afet olayları detaylı şekilde ele alınırken, elde edilen tecrübeler doğrultusunda 2027 yılında uygulanacak tedbirler, risk azaltma çalışmaları ve afetlere hazırlık süreçleri masaya yatırıldı.

Kurumlar Arası Koordinasyon Güçlendirilecek

Toplantının ana gündem maddeleri arasında afet anında ve sonrasında kurumlar arasında sağlanacak koordinasyonun geliştirilmesi, müdahale kapasitesinin artırılması ve risklerin en aza indirilmesine yönelik çalışmalar yer aldı.

Yetkililer, afetlere karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerken, olası afet senaryolarına yönelik planlamaların da gözden geçirildiği belirtildi.

“Daha Dirençli Bir Silivri İçin Çalışıyoruz”

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri’nin afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli bir ilçe olması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Balcıoğlu, “İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında Kaymakamımız Sayın Tolga Toğan ve kurum temsilcilerimizle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. İlçemizin afetlere karşı daha hazırlıklı, güçlü ve koordinasyon içerisinde hareket eden bir yapıya kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katkı sunan tüm kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.