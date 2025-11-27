'Silivri'de Afet Kahramanlarıyla Bir Araya Geldik'

Silivri’de vatandaşların can ve mal güvenliği için özveriyle görev yapan itfaiye ve arama–kurtarma ekipleri, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile bir araya geldi. İstanbul İtfaiyesi’nin sahadaki üstün gayreti ile Silivri Belediyesi Arama Kurtarma (SAK) ekiplerinin afet anlarında gösterdiği hızlı ve etkin müdahale, toplantının temel başlığını oluşturdu.



Afetlere Karşı Görevde: “Gece Gündüz Sahadasınız”

Başkan Balcıoğlu, en zorlu anlarda dahi görevini büyük bir fedakârlıkla sürdüren ekiplere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Gece gündüz, yağmur çamur demeden vatandaşımızın güvenliği için mücadele eden tüm itfaiye personelimiz ve Silivri SAK ekibimizle gurur duyuyoruz. Her biriniz, bu kentin görünmez kahramanlarısınız.”

Bölge Yöneticilerinden Tam Destek

Buluşmada; İstanbul İtfaiyesi Avrupa Yakası 4. Bölge Müdür Yardımcısı Eyüp Şimşek, Silivri İtfaiyesi Grup Amiri Serdar Erten, Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu yer aldı. Başkan Balcıoğlu, isimleri geçen yöneticiler nezdinde tüm personele teşekkür ederek, afetlere hazırlık ve koordinasyon çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

“Emek Veren Herkese Minnettarız”

Balcıoğlu, “Bu zorlu görevi büyük bir özveriyle yürüten tüm kahraman personelimize teşekkür ediyorum. Silivri’miz, sizin gayretinizle daha güvenli bir kent” dedi.

Toplum Güvenliği İçin Birlik Mesajı

Ziyaret, Silivri’de afet yönetimi, acil müdahale kapasitesi ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Belediye, afet hazırlık süreçlerinde hem eğitim hem de ekipman yatırımlarını sürdürmeye devam edecek.