Silivri'de afetle mücadele için neler yapıldı? İşte o projeler

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın göreve geldiği 2019 yılından itibaren Silivri’de afetlerle mücadele konusunda birçok proje hayata geçirildi. 1999 Marmara Depremi, 2009 ve 2012 sel felaketleri gibi geçmiş yıllarda etkili afetlere maruz kalan bir ilçe olmasına rağmen herhangi bir hazırlık yapılmayan Silivri’de, son 4,5 yılda büyük bir atılım gerçekleştirildi.

Plan revizyonları yapıldı, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlandı, riskli yapılar yıkıldı, Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu, arama kurtarma ekipleri oluşturuldu, afetle mücadele eğitimleri verildi, riskli kamu binaları yıkıldı, yeni kamu binaları yapıldı, kentsel dönüşümün önünü açacak plan düzenlemeleri gerçekleştirildi, afet lojistik depolama merkezi kuruldu, afetle mücadele eğitim pisti başlatıldı, AFAD gönüllüleri yetiştirildi, Silivri SAK ekipleri Türkiye’de arama kurtarma görevlisi yetiştirecek yeterliliğe yükseldi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Seferberlik ilan ederek başladık” dediği işte o çalışmaları anlattı.

“MİKROBÖLGELEME VE JEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”

Silivri’deki afetlere hazırlık çalışmalarını anlatan Başkan Yılmaz, “Biz, ‘her işin başı plan’ diyoruz. Burada hem iş planı hem de şehir planlarının önemine dikkat çekiyoruz. Afetle mücadele bir plan dâhilinde, bir yol haritası oluşturularak bilimsel verilerin ışığında yapılmaktadır. Dolayısıyla bu mücadelenin birinci ve en önemli aşaması arazi mikrobölgeleme çalışmaları ve devamındaki revizyon imar planlarıdır. Mikrobölgeleme çalışmaları büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluğunda olmasına rağmen biz İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yapmasını beklemeden çalışmalarımızı tamamladık ve Bakanlığa onaylattık.

519 adet harita ve yaklaşık 16.000 hektar alanda jeolojik etüt çalışmaları gerçekleştirdik. 700 lokasyonda 10.000 metrekare zemin sondajı yaptık. Mikrobölgeleme çalışmaları sonucunda, bölgedeki yerleşime uygun olmayan, afete maruz bölgeler ve uygulamalarda önlem alınması gereken alanları tespit ettik.” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİK BELGESİNİ HAZIRLADIK”

Silivri Belediyesi tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Stratejik Belgesi hakkında da bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Afetle mücadelenin olmazsa olması, yapılacak çalışmalarda yol haritasını ortaya koyan Kentsel Dönüşüm Stratejik Belgemizi hazırladık ve Bakanlığımıza onaylattık.

Bu belge, ilçe genelinde afet risklerinden etkilenmesi muhtemel alanların tespiti, sorunlu görülen bölgelerde yaşayan mahallelilere sağlıklı ve güvenli bir alan oluşturulması, yapılacak planlama çalışmalarında yöntem ve araçların belirlenmesini içeren bir belgedir.

Bu kapsamda 70 bin yapıda gözlemsel tarama yaptık ve eğitim, sağlık, işyeri, konut gibi sınıf sınıf ayırdık; görüntüledik ve kent bilgi sistemine aktardık. Yıllara, yapı cinsine, bina yaşına ve kat sayısına göre stok analizi yaptık. Silivri ilçesinin tüm doğal yapı verileri; topoğrafya, jeolojik etüt, taşkın alanları, dereler, tarım alanları, orman alanları, su koruma havzaları, kentsel sit alanı, arkeolojik sit alanı, kısacası sürdürülebilir bir planlama yaklaşımı sağlanması amacıyla ilçeyi etkileyen tüm doğal yapı verileri güncel ve doğru olarak tespit edilmiştir. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi bu yüzden önemlidir.” ifadelerini kullandı.

“411 RİSKLİ YAPI YIKILMIŞTIR”

Silivri’de riskli olduğu için yıkılan yapıların rakamlarını açıklayan Başkan Yılmaz, “2019 Silivri depremini hafif hasarla atlatmış bir ilçe olarak, tespitlerimiz ve bakanlık tespitleri ile birlikte ağır hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirdik. 4 yılda 1464 bağımsız konut (411 bina), 299 bağımsız iş yeri olmak üzere toplam 1763 bağımsız birimin yıkımını sağladık.” diye konuştu.

“AFET KOORDİNASYON MERKEZİMİZİ KURDUK”

Silivri Belediyesi tarafından hizmete açılan Afet Koordinasyon Merkezi hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’mizin ne yazık ki afet anında kriz yönetilecek bir binası yoktu. Göreve gelir gelmez çalışmalara başladık ve Afet Koordinasyon Merkezini inşa ettik. 1.000 metrekare alan üzerine ilçemize kazandırdık. Şu anda 20 eğitmen, 20 arama kurtarma ekibi, 40 önce inceleme, hasar tespit ve teknik personel, 10 tahliye personeli, 20 trafik ve asayiş personeli, 10 bilgi yönetim personeli, 6 haber merkezi ve planlama görevlisi, 4 İHA pilotu ve 4 haberleşme personeli görev yapıyor. Ayrıca jandarma personelimiz, polisimiz ve zabıtalarımız kameralarla şehri 7/24 inceliyor. Merkezimizde; arama kurtarma personeli istirahat dinlenme odası, enkaz kaldırma ve hasar tespit bölümü ve teçhizata odası yer alıyor. 1 adet arama kurtarma köpeği, tam donanımlı arama kurtarma aracı ve birçok hizmet aracımız görev yapıyor.” dedi.

“PROFESYONEL EKİP YETİŞTİREN SEVİYEYE YÜKSELDİK”

Silivri Arama ve Kurtarma (SAK) ekiplerinin profesyonel ekip yetiştirecek seviyeye geldiğinin altını çizen Başkan Volkan Yılmaz, “ SAK ekiplerimiz, AFAD’dan aldığı yaklaşık 9 ay süren pratik ve teorik eğitimler ile tatbikatların ardından sınavları başarıyla tamamladı. AFAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanan Türkiye’de ikinci belediye oldu. Şu anda profesyonel arama kurtarma personeli yetiştiren yetkilere ve donanıma sahip tek ekibiz.” ifadelerini kullandı.

“AFETLERDE GÖREV ALDIK, ÇADIR KÖYLER KURDUK”

Silivri Belediyesinin afet bölgelerine yönelik destekleri hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Türkiye genelinde yaşanan afetlerde görev aldık. 2021 Antalya ve Muğla orman yangınları, 2020 İzmir ve 2022 Düzce depremleri, 2021 Kastamonu sel felaketi, 2023 Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay depremlerine katılarak gerçekleştirilen mücadele çalışmalarına büyük katkılar sağladık. Özellikle 6 Şubat depreminde afet bölgesinde 3 ay görev aldık. Hatay’ın Kumlu, Belen ve Defne ilçelerinde toplam 270 çadır köy kurduk. Antakya’da 81 adetten oluşan konteyner köy kurduk. Kumlu’da 105 briket evin tüm malzemelerini karşıladık. Tüm köylerimizde kütüphaneler, yemekhaneler, oyun parkları yaptık.” diye konuştu.

“170 BİN KİŞİYE AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ VERDİK”

Silivri Belediyesinin 170 bin kişiye afet eğitimi verdiğini açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “Türkiye’de kentsel arama kurtarma personeli yetiştiren tek belediyeyiz. AFAD bu eğitimleri yalnızca Silivri Belediyesinin personeliyle yürütüyor. 2021 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmişti. Bu kapsamda; STK’lar, fabrikalar, siteler, AVM’ler, İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığının tüm birlikleri, Hava Harp Okulu Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, 1. Ordu Komutanlığına bağlı birlikler, Cezaevleri Jandarma Komutanlıkları, Hadımköy Jandarma Taburu ve kamu personelleri başta olmak üzere yaklaşık 170 bin kişiye afet bilinci eğitimi verdik. Okullarımızda, AVM’lerimizde ve kamu kurumlarımızda deprem ve tahliye tatbikatları gerçekleştirdik.

Silivri’de yaşanabilecek bir afet durumunda bir tane bile arama, kurtarma ve barınma görevlisinin ve afet gönüllüsünün olmadığı bir durumdaydık. 2078 AFAD gönüllüsü yetiştirerek belgelerini takdim ettik.” dedi.

“VARNALI KONUTLARINDA DÖNÜŞÜM YAPTIK”

Varnalı Konutlarında yapılan kentsel dönüşüm çalışmasının detaylarını aktaran Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini (SİYTAŞ) kurduk. Bu şirketin kuruluş amacı kâr etmek ya da müteahhitlik yapmak değildir. Silivri Belediyesi olarak kentsel dönüşüme soluk olmak, omuz vermek ve vatandaşlarımızın bir başına bırakmadan ellerinden tutmak… 40 yılı aşkın bir süre önce yapılan Varnalı Konutları’nda, SİYTAŞ ve Saral İnşaat iş birliğiyle bir kentsel dönüşüm hareketi yaptık. 122 daireyi bitirerek anahtar teslimini gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

“YAPI STOĞUMUZU YENİLİYORUZ”

Silivri Belediyesinin yapı stoklarını yenilediğini açıklayan Başkan Yılmaz, “Belediyemiz mülkiyetinde olan 145 yapının risk durumu kontrol ettik. Yapı stoklarımız arasındaki riskli binalarımızı da yıktık. Eski Polis Lojmanları, 50. Yıl Sağlık Ocağı, Eski Emniyet Binası, Fen İşleri Eski Ek Hizmet Binası, Sayalar Köy Kahvehanesi ve Kavaklı Düğün Salonumuzun yıkım işlemlerini tamamladık. Yıktığımız bazı kamu binalarının yeniden inşa edilmesini sağladık. Bu süreçlerde bakanlıklarımızla iş birliği yaptık. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Gümüşyaka Aile Sağlığı Merkezi, İlçe Emniyet Binası, Ortaköy Sezin Öztaş ilkokulu, Çeltik İlkokulu gibi binaları ilçemize kazandırdık.” diye konuştu.

“BOĞLUCA ETRAFINDAKİ YAPI YASAĞINI KALDIRIDIK”

Boğluca’daki yapı yasağının kaldırıldığını ve kentsel dönüşümün önünün açıldığını ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’mizin çok büyük bir problemi bulunmaktaydı; Boğluca deresi. Bu derenin etrafında 153 hektarlık bir alanda sel felaketi nedeniyle yapı yasağı vardı. Bu alanda bulanan binaları ekonomik olarak yıkıp yeniden yapma imkânınız olsa bile, yapı yasaklı alan olduğu için yapamıyordunuz. Bu yapı yasağını mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerimizle belediye meclisimizden ve İBB meclisinden geçirerek kaldırdık. Yine ilçemiz genelinde kentsel dönüşüme engel teşkil eden İmar Planlarından kaynaklı sorunları çözdük ve vatandaşlarımızın kazanılmış haklarını kullanmalarını sağladık.” dedi.

“EĞİTİM PİSTİ YAPIMINA BAŞLIYORUZ”

İlçeye yeni bir afet eğitim pisti yapılacağını açıklayan Başkan Yılmaz, “Deprem, sel, yangın gibi afetlerle etkili mücadele kapsamında Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. Yeni Mahallede, Afet Koordinasyon Merkezimizin hemen yanında 4.785 m2 alan üzerine müdürlük binamızın ve eğitim pistimizin yer alacağı projeye kısa bir süre içerisinde başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“60 BİN ÇADIRIMIZ HAZIR”

Silivri’de bir Lojistik Depolama Merkezinin hayata geçirildiğini açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “AFAD iş birliği ile belediyemize ait 20 dönüm arazide önemli bir çalışma yaptık. 5628 prefabrik konteyner, kullanıma hazır demonte 1000 konteyner ve 60.000 çadırdan oluşan Lojistik Depolama Merkezini olası afetler öncesinde hazır hale getirdik.” diye konuştu.

“AFET YÖNETİMİ DANIŞMA KURULU”

İlçede Afet Yönetimi Danışma Kurulunun oluşturulduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Biz afetlerle mücadelede ortak akıl olmasından yanayız. Bunu her fırsatta ifade ediyoruz. Üniversitelere, teknik adamlara, STK’lara ihtiyacımız var demiştik. Afet Yönetimi Danışma Kurulumuzu oluşturuyoruz. Güçlü ve koordineli bir iş birliği ile olası afetlerin üstesinden gelinecektir.

Afet gerçeğinin farkında olarak Silivri’mizdeki bu kararlı çalışmalarımızı yılmadan, bıkmadan sürdüreceğiz.” dedi.