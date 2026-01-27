Silivri'de Afetlere Dirençli Gelecek İçin Bilimsel İş Birliği

Silivri’de afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalar, akademi ve kamu iş birliğiyle yeni bir boyut kazanıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi ile TÜBİTAK’ın katkılarıyla yürütülen bilimsel projeler, kentsel dönüşüm sürecini yalnızca yapısal güçlendirme ile sınırlı bırakmıyor; aynı zamanda afet sonrası hızlı ve etkin müdahaleyi merkeze alıyor.

Kentsel dönüşümde bilim temelli yaklaşım

Devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yenilenen binalar, bilimsel araştırmalar için de önemli bir uygulama alanı oluşturuyor. Bu çerçevede, “bilimin ve ilmin ışığında” yürütülen araştırmalarla, olası afet senaryolarında müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Hızlı ve etkin müdahale odaklı projeler

Üniversite ve TÜBİTAK destekli projelerle, afet sonrası süreçlerde karar alma, koordinasyon ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, Silivri’nin yalnızca bugünü için değil, geleceği için de daha güvenli bir kent yapısının inşa edildiğini vurguluyor.

Yürütülen çalışmalarla Silivri’nin, bilimsel verilerle desteklenen, dirençli kent modeli doğrultusunda örnek bir ilçe haline gelmesi hedefleniyor.