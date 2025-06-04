Silivri'de Afiş Ve Pankart Asımına Yeni Düzenleme

Silivri Belediye Meclisi’nin Haziran ayı II. oturumu, Belediye Başkan Vekili Gökhan Yonat başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda, Kent Kimliğini Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan “Afiş ve Pankart Asımına İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı düzenleme oybirliğiyle kabul edildi.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE KARŞI NET ÖNLEMLER

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından meclis gündemine taşınan düzenleme, ilçede izinsiz afiş ve pankart asımının önüne geçilmesi, çevre ve görüntü kirliliğinin engellenmesi ve kent estetiğinin korunması amacıyla hazırlandı. Komisyonun yaptığı değerlendirme sonucunda, afiş ve pankartların yalnızca belediye tarafından belirlenen alanlara asılmasına karar verildi.

Komisyon raporunda, ilerleyen süreçte belediyenin yeni alanlar belirlemesi durumunda bu bölgelerin de afiş ve pankart asımı için kullanılabileceği; ancak mevcut alanlar dışında herhangi bir noktaya afiş veya pankart asılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

AFİŞ VE PANKART ASIMI İÇİN BELİRLENEN NOKTALAR

Silivri kent genelinde ilan, afiş ve pankart asımına izin verilen alanlar şu şekilde belirlendi:

1. General Ali İhsan Türkkan Caddesi – Terminal önü, Silivri çıkışı

2. Turgut Özal Bulvarı – Odak Okulları önü

3. İnönü Caddesi – Yelken Restaurant arkası (Silivri Sahili)

4. Yıldıray Sokak – Hamam Sauna önü (Kumluk mevkii)

5. Ata Caddesi – Akevler Sitesi önü (Mimarsinan Mahallesi)

6. Murat Suyu Caddesi – Muratçeşme mevkii

7. Trablusgarp Bulvarı – Alipaşa Mahallesi

8. Gazitepe Mahallesi – Mahalle meydanı

9. Kadıköy Bağları Caddesi – Kadıköy

10. Piri Reis Caddesi – Gümüşyaka

11. Büyük Önder Atatürk Caddesi – Çanta