Silivri'de Aileler Kitap Okuma Yarışması sonuçlandı: Kazananlar açıklandı

Dereceye giren aileler açıklandı

T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor” projesi kapsamında gerçekleştirilen “Aileler Yarışıyor” Kitap Okuma Yarışması’nın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Proje, ailelerin birlikte kitap okuma alışkanlığı kazanmasını teşvik ederek eğitim süreçlerine aktif katılımı artırmayı hedefliyor.

Yarışma sonuçlarına göre Silivri’de dereceye giren isimler şu şekilde sıralandı:

Birinciliği Yasemin Yücebaş (Gazi İmam Hatip Ortaokulu) elde etti.

İkincilik Nurcan Kara’nın (Selimpaşa İlkokulu) olurken, üçüncülük Derya Çakan’a (Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi) verildi.

Okuma kültürüne katkı vurgusu

Eğitim paydaşlarının yoğun ilgi gösterdiği yarışma, öğrencilerle birlikte ailelerin de sürece dahil edilmesi açısından örnek bir uygulama olarak değerlendirildi. Kitap okuma alışkanlığının erken yaşta kazandırılması ve aile içinde sürdürülebilir hale getirilmesi hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlik, ilçede eğitim faaliyetlerine yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sundu.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, yarışmada derece elde eden aileleri tebrik ederek, projenin okuma kültürünü güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.