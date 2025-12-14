Silivri'de Amasyalılar Aynı Sofrada Buluştu

Silivri Öğretmenevi’nde düzenlenen Amasya Silivrililer Platformu Birlik ve Beraberlik Kahvaltı Programı, hemşehrilik bağlarını güçlendiren, toplumsal dayanışmayı öne çıkaran güçlü bir buluşmaya sahne oldu. Programın ev sahipliğini Platform Başkanı Özlem Söyler üstlenirken, etkinlik Silivri’deki Amasyalıları aynı masa etrafında bir araya getirdi.

“Silivri’de Amasyalılar Var Diyeceğiz”

Açılış konuşmasını yapan Platform Başkanı Özlem Söyler, 29 yıldır Silivri’de yaşadığını belirterek, platformun kuruluş amacını “aynı memleketten insanların saygı ve samimiyetle bir araya gelmesi” sözleriyle ifade etti. Söyler, “Silivri’de artık ‘Evet, biz Amasyalılar varız’ diyeceğiz” diyerek birlik mesajı verdi.

Protokol ve Siyasi Temsil Geniş Katılım Sağladı

Programda protokol tanıtımının ardından siyasi parti ilçe başkanları ve STK temsilcileri söz aldı. Etkinliğe; AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçı, Amasya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Turan Sayar, Amasya İl Derneği Başkanı Duran Kaplan, Taşova Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Usta ve çok sayıda davetli katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Alçı’dan Birlik Vurgusu

Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçı, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun selamlarını ileterek dernekçiliğin zorluklarına dikkat çekti. Alçı, insan odaklı çalışmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

“Silivri 81 İlin Huzur İçinde Yaşadığı Bir Kent”

MHP İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Silivri’nin 81 ilden insanın barış içinde yaşadığı bir kent olduğunu belirterek, platformun ilerleyen süreçte resmi bir dernek yapısına kavuşması temennisinde bulundu.

“Şehzadeler Şehri Amasya’ya Yakışır Bir Buluşma”

AK Parti İlçe Başkanı Sami Barlas, Amasya’nın tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekerek, bu birlikteliğin Silivri’de önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi.

“Amasyalıları Gönülden Seviyoruz”

CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut, parti yönetimlerinde Amasyalı isimlerin yer aldığını belirterek, Amasya ile güçlü bir gönül bağları olduğunu ifade etti.

Amasya’nın Tarihi ve Kurumsal Gücü Anlatıldı

Amasya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Turan Sayar, Amasya’nın 8 bin 500 yıllık tarihine, Amasya Tamimi’ne ve Milli Mücadele’deki rolüne dikkat çekti. Federasyonun sosyal sorumluluk ve eğitim alanındaki çalışmalarına da değindi.

“Etiket Değil Hizmet, Ben Değil Memleket”

Amasya İl Derneği Başkanı Duran Kaplan, konuşmasında ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışı benimsediklerini vurgulayarak, “Bizim anlayışımızda etiket değil hizmet vardır” dedi.

Kadın Dayanışmasına Güçlü Destek

Amasya İl Dernek Kadın Kolları Başkanı Sena Koç, Özlem Söyler’in kadın temsili açısından önemli bir adım attığını belirterek, kadınların her alanda güçlü şekilde var olmaya devam edeceğini ifade etti.

Sponsorlara Teşekkür, Geleceğe Mesaj

Programın kapanışında Özlem Söyler, organizasyona destek veren Hasan Küçük (Era Gayrimenkul), Sercan Düzenli (Korkmaz Yapı) ve Hakan Topuz’a teşekkür etti. Söyler, etkinliğin Amasya Silivrililer Platformu’nun ilk adımı olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte daha güçlü organizasyonlara imza atacaklarını ifade etti.

Birlik, beraberlik ve hemşehrilik duygularının ön plana çıktığı program, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi.