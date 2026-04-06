Silivri'de amatör kulüplere kritik uyarı: Yeni kriterler devrede

Silivri Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan “Faal Amatör Futbol Kulüpleri için Uygulanacak Kriterler” kapsamında amatör kulüplere önemli uyarılarda bulundu. Tonta, yeni düzenlemenin amatör futbolun daha disiplinli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasını hedeflediğini belirterek, kulüplerin belirlenen şartlara eksiksiz uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Son tarih 31 Mayıs 2026 olarak açıklandı

Yeni kriterler doğrultusunda kulüplerin 31 Mayıs 2026 tarihine kadar gerekli evraklarını hazırlayarak bağlı bulundukları Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) aracılığıyla ilgili kurumlara iletmesi gerekiyor. Sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade eden Tonta, eksik ya da hatalı beyanların ciddi yaptırımlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Saha ve tesis zorunluluğu getirildi

Düzenleme kapsamında kulüplerin antrenman ve müsabakalarını gerçekleştirebileceği, tahsis belgesi bulunan bir sahaya sahip olması zorunlu hale getirildi. Ayrıca sabit bir kulüp adresi, tabelası bulunan bir merkez binası ve yalnızca tek kulüp tarafından kullanılan resmi adres şartı da kriterler arasında yer aldı.

Altyapı ve teknik kadro kriterleri netleşti

Sportif kriterler kapsamında A takımla liglere katılan kulüplerin en az iki alt yaş kategorisinde, yalnızca altyapı faaliyetleri yürüten kulüplerin ise en az üç kategoride liglere katılması zorunlu olacak. Teknik kadro açısından ise kulüplerde görev alacak sorumlu ve antrenörlerin en az UEFA C lisansına sahip olması şartı getirildi.

İdari yapı ve dijital zorunluluklar dikkat çekiyor

Yeni düzenlemede kulüplerin idari yapısına yönelik de önemli kriterler bulunuyor. Güncel adli sicil belgeleri, karar defteri, imza sirküleri ve son 6 aya ait bildirimlerin eksiksiz olması gerekiyor. Bununla birlikte her kulübün bir web sitesi ve aktif e-posta adresi bulundurması zorunlu hale getirildi.

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri olan “Dijital Lisans Sorumluluğu” kapsamında ise kulüplerin lisans işlemlerini yürütecek yetkili bir sorumlu belirlemesi gerektiği ifade edildi.