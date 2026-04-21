Silivri'de ambulans helikopterle kritik sevk

Silivri’de yaşanan kritik sağlık vakasında zamanla yarışıldı. Edinilen bilgilere göre, Silivri Devlet Hastanesi’nde kanama şikâyeti nedeniyle müdahale altına alınan kadın hasta için ileri tetkik ve uzman tedavi sürecinin süratle yürütülmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

Helikopter ambulans devreye alındı

Hastanın durumunun değerlendirilmesinin ardından sevk sürecinin hızlı ve güvenli şekilde tamamlanabilmesi için ambulans helikopter yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin koordinasyonunda Silivri Devlet Hastanesi’nden alınan kadın hasta, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

Zamanla yarışıldı

Özellikle acil müdahale gerektiren vakalarda hava ambulanslarının kritik rol üstlendiği bir kez daha görülürken, sevk işleminin kısa sürede gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Hastanın, ileri düzey tedavi ve uzman hekim desteği alabilmesi amacıyla tam donanımlı sağlık merkezine ulaştırıldığı öğrenildi.

Koordineli müdahale dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı ekipleri ile hastane personelinin koordineli çalışması sayesinde sevk süreci kontrollü şekilde tamamlandı. Ambulans helikopterin kullanılması, vakanın ciddiyetini ortaya koyarken, acil sağlık hizmetlerindeki hızlı müdahale kapasitesini de bir kez daha gözler önüne serdi.