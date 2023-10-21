Silivri'de anaokulu öğrencileri tarımı öğreniyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Tarımı toplumun her kesimine yaymak” anlayışıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Özel Silivri Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi (TÜRAM) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Silivri’de anaokulu öğrencilerinin tarım becerilerini geliştirmek için “Elim Toprakta Projesi”ni hayata geçirdi. Proje kapsamında; Ümmehan Elginkan Anaokulu, Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu ve Silivri Ortaokulu/Anaokulundan 5 yaş grubu öğrencilerine tarım alanında eğitimler verilecek. Eylül 2023 – Haziran 2024 tarihleri arasında uygulanacak “Elim Toprakta Projesi” ile öğrencilerin; tarım alanıyla ilgili olarak tohum, meyve ve sebzeleri tanımalarının ve ekim dikim işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini oyunlarla öğrenmelerinin sağlaması amaçlanıyor. Proje ile ayrıca; öğrencilerin yeteneklerinin artırılması, kendilerini geliştirmelerine ve ifade edebilmelerine imkân sağlanması, merak düşüncelerinin uyandırılması, gözlem, mantık, yaratıcılık, hayal gücü, beğeni duyguları ve estetik beğenilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mualla Varlıoğlu’nun proje yetkilisi olduğu çalışmada danışmanlık görevi ise Tarım Alanı Öğretmenleri Ezgi Önay, Arzu Zinni, Güniz Vulkan ve Serhan Azgöz tarafından yürütülecek.

BAŞKAN YILMAZ: “TARIM ÇALIŞMALARIMIZ ANAOKULLARINA KADAR YAYILDI”

“Elim Toprakta Projesi” ile ilgili konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden beri ‘Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz’ sloganıyla bereketli topraklarımızı ekiyor, biçiyor ve işliyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri de gönlünü bu topraklardan ayırmayan, eli nasırlı çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Biz her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ sözünü kendimize şiar edindik. Bu düşünceden hareketle Silivri’de tarımın farklı kesimlere yayılarak sürdürülmesi gerektiğine inandık. Yaptığımız çalışmalarla birlikte Silivri Belediyesini İstanbul’un en büyük çiftçisi haline getirdik. Şimdi de Silivri Belediyesi Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hayata geçirdiğimiz “Elim Toprakta Projesi” ile tarım çalışmalarımız anaokulu seviyelerine kadar yayılmış oldu. Öğrencilerimiz bu projeyle birlikte tarımın farklı alanlarında eğitim görecek ve aynı zamanda tarımın önemini ve değerini anlamış olacak. Silivri Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün hizmetlerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişmesine destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

PROJENİN PROGRAM AKIŞI:

Elim Toprakta Projesi’nin aylara göre belirlenen program akışı şu şekilde;

- Eylül 2023: Alanı tanıma ve tohum ayıklama

- Ekim 2023: Turşu yapımı

- Kasım 2023: Sebzelerden salata yapılıp kalan baş kısımlarından toprağa dikilerek çoğaltma işlemi yapımı

- Aralık 2023: Korkuluk yapımı (Kuşların bitkilere zarar vermemesi için tahta, saman ve bezden korkuluk yapımı)

- Ocak 2024: Bitki maketi ve oyunu

- Şubat 2024: Yumurtadan çim adam yapımı

- Mart 2024: Geri dönüştürülen malzemelerden saksı yapımı ve tohum ekimi ya da fide dikimi

- Nisan 2024: Sebzelerden sanat yapımı (Tabağı sebzelerle süsleyerek yüz ifadeler oluşturma)

- Mayıs 2024: Fide dikimi

- Haziran 2024: Meyve ve sebze oyunu

Öğrencilerin Elim Toprakta Projesi’nin tamamlanmasının ardından beklenen sonuçlar;

- Topraktan sofrasına ulaşan besinlerin yetişme koşulların farkına varmaları

- Çevre ile uyumlu birliktelik sağlamaları

- Öğrenciler içinde bulundukları doğada yetiştirilen bitkilerin faydalarının farkına varmış olmaları

- Doğadaki materyalleri daha bilinçli kullanmayı öğrenmeleri

- Bitkisel üretimin önemini kavramaları

- Tükettikleri bitkilerin sağladıkları faydaları öğrenmeleri

- Sosyal, kültürel ve teknoloji becerilerinin gelişmeleri

- Takım çalışması ve iş birliğini öğrenmeleri

- Gözlem yeteneklerinin artması

- Kendini ifade etmeyi ve doğru, güzel konuşmayı öğrenmeleri

- İş birliği ve dayanışmayı öğrenmeleri