Silivri'de APP Plaka Yoğunluğu

Trafik mevzuatında yürürlüğe giren yeni uygulama, araçlarında standartlara aykırı plaka kullanan sürücüleri harekete geçirdi. Kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen ve resmi standartlara uymayan plakalar nedeniyle uygulanacak yüksek cezalar, Silivri’de Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda yoğunluk oluşturdu.

Yeni düzenleme kapsamında araçlarında standart dışı plaka kullandığı tespit edilen sürücülere ilk ihlalde 140 bin TL para cezası uygulanacak. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak. Aynı ihlalin aynı yıl içinde ikinci kez tespit edilmesi durumunda ise ceza 280 bin TL’ye kadar çıkacak ve sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulacak.

Sürücüler plaka değişimi için başvuruyor

Yüksek para cezaları ve ehliyete el koyma yaptırımı nedeniyle Silivri’de birçok sürücü, araçlarındaki APP plakaları değiştirmek için Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası’na başvuru yapıyor. Yeni düzenleme kapsamında sürücüler, standartlara uygun ve resmi mühürlü plakalarını temin ederek cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için işlem yaptırıyor.

Başkan Ölçer: “Gece 04.00’e kadar çalışıyoruz”

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Gürkan Ölçer, son günlerde yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek vatandaşların taleplerini karşılayabilmek için yoğun mesai yaptıklarını söyledi.