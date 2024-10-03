Silivri'de Arama Kurtarma Eğitimi Sertifika Programı Düzenleniyor
Silivri Belediyesi, Çatalca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ne yönelik gerçekleştirilen arama kurtarma eğitim programını başarıyla tamamlayan ekibe sertifikalarını takdim etmeye hazırlanıyor.
Silivri Belediyesi, Çatalca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ne yönelik gerçekleştirilen arama kurtarma eğitim programını başarıyla tamamlayan ekibe sertifikalarını takdim etmeye hazırlanıyor. Silivri Belediyesi Silivri Arama Kurtarma Ekibi (SAK) tarafından verilen eğitimle güçlenen Çatalca Belediyesi ekibi, afet ve acil durumlara müdahale konusunda yetkinliklerini geliştirdi.
Tüm vatandaşların davetli olduğu bu anlamlı sertifika töreni, 4 Ekim 2024 Cuma günü saat 11:30’da Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenecek. Tören kapsamında, başarılı ekip üyeleri sertifikalarını alarak yetkinliklerini resmi olarak belgeleyip afetlere karşı daha donanımlı hale gelecekler.