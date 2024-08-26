Silivri'de Asayiş Denetimleri: Jandarma ve Emniyet'ten Etkili Operasyonlar
Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 19-25 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucunda elde edilen verilere göre, hem İlçe Jandarma Komutanlığı hem de İlçe Emniyet Müdürlüğü yoğun bir çalışma yürüttü.
Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 19-25 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucunda elde edilen verilere göre, hem İlçe Jandarma Komutanlığı hem de İlçe Emniyet Müdürlüğü yoğun bir çalışma yürüttü.
İlçe Jandarma Komutanlığı:
• 7329 kişi sorgulandı.
• 4987 araç kontrol edildi.
• 16 aranan şahıs yakalandı.
• 3 kişi tutuklandı.
• 44 yoklama kaçağı tespit edildi.
• 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü:
• 14.840 kişi GBT sorgulamasından geçti.
• 2435 araç kontrol edildi.
• 23 aranan şahıs yakalandı.
• 13 kişi gözaltına alındı.
• 66 yoklama kaçağı tespit edildi.
• 5 silah yakalandı.
• Ayrıca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.