Silivri'de Asayiş Denetimleri: Jandarma ve Emniyet'ten Etkili Operasyonlar

Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 19-25 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucunda elde edilen verilere göre, hem İlçe Jandarma Komutanlığı hem de İlçe Emniyet Müdürlüğü yoğun bir çalışma yürüttü.

İlçe Jandarma Komutanlığı:

• 7329 kişi sorgulandı.

• 4987 araç kontrol edildi.

• 16 aranan şahıs yakalandı.

• 3 kişi tutuklandı.

• 44 yoklama kaçağı tespit edildi.

• 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü:

• 14.840 kişi GBT sorgulamasından geçti.

• 2435 araç kontrol edildi.

• 23 aranan şahıs yakalandı.

• 13 kişi gözaltına alındı.

• 66 yoklama kaçağı tespit edildi.

• 5 silah yakalandı.

• Ayrıca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.