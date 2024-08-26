Silivri'de Asayiş Denetimleri: Jandarma ve Emniyet'ten Etkili Operasyonlar

Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 19-25 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucunda elde edilen verilere göre, hem İlçe Jandarma Komutanlığı hem de İlçe Emniyet Müdürlüğü yoğun bir çalışma yürüttü.

Silivri'de Asayiş Denetimleri: Jandarma ve Emniyet'ten Etkili Operasyonlar
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Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 19-25 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucunda elde edilen verilere göre, hem İlçe Jandarma Komutanlığı hem de İlçe Emniyet Müdürlüğü yoğun bir çalışma yürüttü.
İlçe Jandarma Komutanlığı:
•    7329 kişi sorgulandı.
•    4987 araç kontrol edildi.
•    16 aranan şahıs yakalandı.
•    3 kişi tutuklandı.
•    44 yoklama kaçağı tespit edildi.
•    4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü:
•    14.840 kişi GBT sorgulamasından geçti.
•    2435 araç kontrol edildi.
•    23 aranan şahıs yakalandı.
•    13 kişi gözaltına alındı.
•    66 yoklama kaçağı tespit edildi.
•    5 silah yakalandı.
•    Ayrıca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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