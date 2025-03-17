Silivri'de Asayiş Denetimleri Sıkılaştırıldı
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, 10-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde yüzlerce kişiyi sorguladı, birçok aranan şahsı yakaladı.
Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen güvenlik uygulamaları kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14.432 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı, 2.644 aracı kontrol etti. Bu denetimler sonucunda:
34 aranan şahıs yakalandı.
11 kişi gözaltına alındı.
69 yoklama kaçağı tespit edildi.
1 adet silah ele geçirildi.
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde bulundu.
Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de 8.431 şahıs sorgulaması yaparak 6.036 aracı kontrol etti. Jandarma denetimlerinde ise:
31 aranan şahıs yakalandı.
16 kişi tutuklandı.
6 kişi gözaltına alındı.
68 yoklama kaçağı tespit edildi.
700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
4 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Silivri genelinde güvenliği artırmaya yönelik yapılan denetimlerin devam edeceği bildirildi.