Silivri'de Asayiş Uygulamaları: İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünden Güvenlik Denetimleri

Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerle asayişi sağlamaya yönelik önemli adımlar attı. Şahıs ve araç sorgulamaları, gözaltılar ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerle suçla mücadelede etkin rol oynandı.

Silivri Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerle ilçenin güvenliğini sağlamak için yoğun bir çalışma yürüttü. Yapılan denetimlerin detayları şu şekilde:

İlçe Jandarma Komutanlığı toplam 8526 şahıs ve 6123 araç sorgulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 40 aranan şahıs tespit edilirken, 9 kişi tutuklandı. 101 yoklama kaçağı yakalanırken, 7 kişi gözaltına alındı ve 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 9 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ise 17000 kişinin GBT sorgusunu ve 3051 araç kontrolünü tamamladı. Denetimlerde 37 aranan şahıs yakalandı, 10 kişi gözaltına alındı. 94 yoklama kaçağı tespit edilirken, 6 silah ele geçirildi. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Silivri genelinde düzenli olarak yapılan bu denetimler, suç oranını azaltmaya ve toplumda huzuru sağlamaya yönelik olarak büyük önem taşıyor. İlçe genelinde güvenliğin sağlanması adına sürdürülen çalışmalar, kamuoyunun takdirini toplarken, suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

