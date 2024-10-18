Silivri'de asayiş uygulamalarında aranan 59 şahıs yakalandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik 23 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 34 bin 902 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Haftalık denetim raporunda; 6 bin 401 araç, 5 bin 95 motosikletin kontrol edildiği ifade edilirken, denetimler sonucunda 59 aranan şahıs yakalandı.

130 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken, 14 kişi gözaltına alındı, 12 şahıs ise çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler tarafından bu süreçte düzenlenen operasyonlarda ise 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 83 adet fişek, 351,67 gram uyuşturucu madde, 31 adet sentetik hap, 2 kilogram bandrolsüz açık tütün, 5 bin 120 adet dolu makaron ele geçirildi.